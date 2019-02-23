自從特朗普出任美國總統後，沉悶的政治新聞也變得充滿娛樂性。他日前喜孜孜公布，獲日本首相安倍晉三推薦提名角逐諾貝爾和平獎，說時一臉得色，擺出受之無愧的模樣。安倍對此則閃閃縮縮、含糊其詞，並不否認有關做法，反而南韓總統文在寅「大方」得多，跳出來讚揚特朗普對解決朝核問題貢獻良多，有資格獲獎。



討好主子從來都是奴才的分內事，安倍和文在寅一唱一和，並不令人驚訝，倒是日媒反應奇大，質問堂堂首相何需擦鞋擦到如此地步。這也沒辦法，日韓是美國附庸，大佬開到聲想要諾獎提名，細佬焉能無動於衷？只是諾獎委員會未必受落這一套，何況特朗普上台後美歐關係轉差，狂人篤定獲獎言之尚早。



作為美國總統，特朗普可謂異數，他不按情理出牌，喜怒無常，往往將政治當成娛樂真人騷，動輒訴諸民粹，語不驚人死不休，外界很難預計其下一步行動。然而正因為他的特立獨行和「率性」，成為他受到選民歡迎的原因，而且這種「白目化」領袖人物更有在全球開花之勢。



台北市長柯文哲可說是同一類人。他二○一四年勝選後一直沒有政績，單是上任之初提出的「五大弊案」，係威係勢，詎料不久便改口稱為「五大案」，到後來更是不了了之，沒有一件所謂的「弊案」能夠成立。他又經常因為「大嘴巴」說錯話而道歉，例如無端白事批評香港並非旅遊城市，「就一個小島，連選舉自由都沒有」，得罪一票人，但只消看一看香港和台灣每年旅客人數，兩者差天共地，笑大人個口，偏偏選民十分受落，認為他不做作、夠真，死未！



「菲律賓特朗普」、「巴西特朗普」等領袖人物紛紛上台，益發反映選民趨於民粹化甚至白目化。有怎樣的選民就有怎樣的政客，世情就是如此，政客如想攫取選票，「特朗普化」便不能避免。