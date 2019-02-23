踏入豬年，一元復始，中國的氣運似有好轉。農曆新年之前，中資電訊商華為被四面圍攻，形勢險惡，近日卻峰迴路轉。英國國家網絡安全中心發表報告，指即使選用華為設備，亦有信心可以管控風險，意思是不必排斥中資參與國家網絡建設。



美國總統特朗普最新的網絡推文也說，希望美國企業在5G建設中，是透過技術競爭獲勝，而非單靠排除更強的對手。有評論者十分樂觀，指特氏這番言論反映美國可能會容許華為參與國內的5G建設。



求籤問卜之事不可盡信，也不可盡不信，世事有時確是蠻奇妙，東方報業集團每年立春前後，都會依習俗到黃大仙祠替國運、港運求籤。去年為中外關係求得下下籤，名為「蹇叔哭師」，內文清楚預示我方會有人質被擒，神準得讓人驚嘆。踏入新一年，為中外關係求得的是上上籤，名為「姜公封相」，預示風雲際會，可順時而亨。姜太公釣魚，願者自然會上鈎，華為的技術在5G領域領先世界，好些國家雖想排斥，但不用不用還需用，不然就會落後於人。



古人說：「天視自我民視，天聽自我民聽」，上天的意思，就是百姓的意思，時運本來就是指時局，懂得觀時局的人，實際上不必求神問卜。



不過，這年頭真正懂得掌握時局的人不多，退而求其次，就惟有依賴神明之口，將世情清晰地告訴世人。由是近年台灣、香港，都熱衷於借助籤文去預測以及評論時局，政治家、外交家以至時評家的工作，全部都交到神明手上去。眾神平白多擔當一份兼職工作，真是罪過罪過！



特朗普是小孩子的心性，做事「有頭威冇尾陣」，去年是他對華作戰的第一輪攻勢，你直攖其鋒當然自討苦吃。今年開始，他便有點洩氣，這時中國反攻，勝算便較大。懂得分析和利用時勢者，是不一定要待神明指點的。