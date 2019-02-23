回歸後香港禮崩樂壞，無規無矩。鬼咩，自從來了個知法犯法，人稱「僭建驊」的律政司司長鄭若驊，「放生黎智英、唔告梁振英」，前者永遠站在反中亂港最前線，又是違法佔中的「幕後金主」，更係證據確鑿涉刑恐本報記者的壹淫媒老闆，然而多年過去，佢依然逍遙法外，繼續「反中禍港打橫行」！而後者因涉收取澳洲企業UGL五千萬港元案，被各界抨擊，鄭若驊更因此案被指擅改檢控準則。



律政司不但其身不正，更有法不依，政險失民，檢控毫無標準，自然邪氣驟生，應了古人所指出的「邪氣積於下，怨惡畜於上，上下不和，則陰陽繆而妖孽生矣」。上下不和加上陰陽錯亂，特區政府施政又點會順順利利，政通人和啊！



律政司日前又被爆醜聞，話說早前已請辭的律政司刑事檢控科副刑事檢控專員許紹鼎，獲刑事檢控科以「顧問」合約方式續聘六個月，令到許以有薪方式過渡半年的轉職「冷河期」，與其私人執業的新工作無縫交接，似是為許「度身訂造」。如此關照自己友，難怪被學者及社會人士狠批律政司及鄭若驊私相授受，無規無矩，直斥其「隻手遮天」。律政司人為炮製「有薪冷河期」，食相難看，視制度如無物，難怪其民望長期「墊司底」，而律政司更被揶揄為「亂政司」，豈是偶然？



該告不告，不應放生的放生；司法不彰，鄭若驊再反白眼也難辭其咎。老朽想起學者丁文江在《少數人的責任》一文說，中國政治的混亂，不是因為國民程度幼稚，不是因為政客官僚腐敗，不是因為武人軍閥專橫，是因為「少數人」沒有責任心而且沒有負責任的能力。他慨嘆當年沒有拔山蹈海勇氣的人，若然有多點有道德、能力的人，那麼「風氣一開，精神就要一變」。可惜特衰政府充斥無責任心的高官，尋且是「雞鳴狗盜」之徒，變來變去，難怪風氣不開，精神不振！