《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台，反對派重彈「被規劃」的舊調，誣稱「大灣區發展是『賊船』」，「奪走特區施政自主性」，是將香港的一國兩制「連根拔起、蕩然無存」。



反對派所謂「香港被規劃」根本是一個偽議題，實際上，特區政府參與《綱要》草擬過程，《綱要》吸納包括筆者所屬政黨在內的社會各界別的建議，例如聯合發展金融科技、在區內成立國家級的科技創新中心、協力打造大灣區輕稅負環境、解決港人「國民待遇」、促進環保產業，以至增進港人內地生活及工作便利等。



在《綱要》的前言部分，已經開宗明義地指出：建設粵港澳大灣區，既是國家在新時代推動形成全面開放新格局的新嘗試，也是推動一國兩制事業發展的新實踐。



大灣區是在一國兩制下創新的區域合作模式，以達到互惠互利的重要舉措，一國兩制在大灣區發展中不但不會被「連根拔起、蕩然無存」，更會進一步固本培元，強化存在。



反對派以「被規劃論」抹黑和攻擊大灣區規劃，是因為他們知道，大灣區能夠紓緩及解決香港眾多的深層次問題，變相縮小了反對派無事生非的空間。反對派堅持反對大灣區，是因為本質上抗拒香港繁榮興旺、安土息民，反對派希望在香港經濟停滯、民怨沸騰的反政府情緒中維持自己的政治利益。



反對派高喊「反被規劃」、「反被吞併」的政治口號，抹黑多個重大基建如：港珠澳大橋、高鐵、新界東北發展、落馬洲港深創新及科技園。



現在反對派又誣控「特首林鄭月娥『賣港』」，「大灣區毒害整代人」，力圖誤導、恐嚇、煽動香港市民抗拒大灣區規劃，目的是要千方百計阻礙香港發展。港人必須拆穿反對派的謬論，把握大灣區帶來的發展機遇。