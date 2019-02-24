功夫茶：壹淫媒賣產吊命　漢奸黎最後瘋狂

查撐篤撐查篤撐，有請賣仔唔成、折墮到要賣產救亡嘅漢奸黎出場！冇錯，契弟周身唔掂，四圍撲水，壹淫媒日前發出短暫停牌公告，話涉及可能出售台灣一項土地物業喎，已經係短短三個月內第二度公布出售重要資產吊命嘞。咁即係點？即係嗰頭近囉。



嗱嗱嗱，一如既往，壹淫媒又係吞吞吐吐、遮遮掩掩，到家陣都未有進一步交代出售物業詳情。睇番舊年十一月壹淫媒出售台灣物業嘅做法，又係擠牙膏式由高層放風，令小股東無所適從，簡直靠害。問題係，壹淫媒長期靠「賣、當、借」度日，資產賣完又賣，日後勢必陷入「賣無可賣」嘅困局，真係除埋條底褲去當都唔得掂呀。



唔講唔知，漢奸黎舊年出售台灣物業，話就話作價四億五千幾萬港元，之但係壹淫媒欠下一身街數，七除八扣，實際得八千零萬落袋。以其半年虧損高達二億元、八年累蝕廿幾億元計算，套現雞碎咁多，燒兩燒渣都冇得剩，唔怪得話都冇咁快又要賣產嚟苟延殘喘嘞。正如證券界人士話齋，壹淫媒賣產後，台灣業務需租用辦公室營運，成本更難控制，下一步必然縮減人手，睇怕香港「假自僱、真裁員」呢條屎橋，台灣都用得着喎。



咁講喇，契弟多行不義必自斃，爛果報愈出愈薄，廣告都唔多個，就知咩叫有咁耐風流、有咁耐折墮。唔好話功夫茶見死不救，家陣就醒契弟一條好橋，遲早資產賣無可賣，不妨效法以前嘅窮人，賣女賣老婆落火坑填氹，橫掂契弟連親口承諾決不出售嘅親生仔《壹週刊》最終都插標求售，仲有咩係唔可以賣吖。再唔係，賣血賣腎一樣得啫，怕只怕漢奸黎嘅洋奴DNA深入骨髓，啲血有毒，個腎又虧，監平監賤都未必有老闆肯落疊咋。



即係咁，上帝要你滅亡，必先要你瘋狂，家陣漢奸黎上演最後瘋狂，大家即管放長雙眼睇吓佢死撐得幾耐。可能契弟𢱑爆頭都諗唔明，何解自己咁出力討好洋主子，肝腦塗地在所不惜，結果連半塊狗餅都分唔到，仲要搞到好似死曱甴反肚咁款。冇計喇，特朗普奉行「美國優先」，對住盟友一樣反轉豬肚，仲鬼得閒理你條契弟咩。



當然喇，漢奸黎之所以捱到今日仲未斷最後一口氣，都要多得北大人心慈手軟，喺關鍵時候落吓廣告、科吓水畀佢吊命。有紅色奶水養住咯喎，壹淫媒死極都死唔去就係咁解。呢，北大人會唔會又忍唔住統戰條漢奸，再擠啲紅色奶水出嚟，大家即管𥄫實，篤撐！



