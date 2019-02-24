正論：公廁洗手染惡菌　贏得國際污穢名

香港衞生環境之惡劣，公共廁所之污穢，早已臭名遠播，萬萬想不到的是，公廁竟隱藏致命惡菌。美國荷里活一名特技女演員因為光顧本港公廁而感染食肉菌，差點送命，事件經外國傳媒報道後引起議論紛紛，香港公廁播毒足以致命的惡名真可謂舉世皆知了。



三十三歲的威瑟斯來自美國南卡州，曾來港分享自己克服精神分裂症的經歷，不料她闖過一個命運關口，又陷進另一個關口。當日她使用公廁後，皮膚出現異樣，胸口反覆泛起紅疹，臉上浮現創口，病情不斷惡化，最終被證實是感染食肉菌，而源頭竟然是裝洗手液的容器。雖然她幸運地保住性命，但留下「喪屍般」的恐怖疤痕。



「洗手、洗手、再洗手」，沙士期間董太的名言令人記憶猶新，但誰又能想到洗手卻可能是另一個致命陷阱呢？事實上，香港公廁「臭、髒、壞」早就備受詬病，有民間團體巡查全港公廁，發現大部分問題多多，尿兜損壞、地板濕滑、污水長流、廁門長壞，簡直沒有最惡心，只有更惡心。深水埗等舊區的公廁固然令人掩鼻而過，連金融中心的中西區公廁一樣生人勿近。灣仔金紫荊廣場附近的博覽道公廁早前獲頒「最佳公廁」銀獎，但不少人投訴幾米外都能聞到惡臭，廁格內不是沒廁紙，就是門鎖常壞，毫無私隱可言。



公廁堪稱一個城市的名片，衞生清潔與否，反映一個城市的文明程度。一個地方愈文明，廁所愈令人舒適；一個地方愈不文明，如廁必然是令人頭痛的麻煩事情。香港公廁不忍卒睹，臭不可聞，劣評如潮，反映以文明人自居、面對內地同胞時常有優越感的香港人，文明質素其實令人不敢恭維。



當然，公廁衞生狀況惡化，說到底還是管理混亂。負責公廁衞生的食環署素以胡混度日著稱，一早將清潔工作外判，監管責任也外判，不少外判公司被揭刻薄員工，不要忘記，香港的最低工資立法，就是因為有外判公司清潔工「時薪七元」的非人待遇引發。但即使最低工資實施多年，外判清潔工的待遇依然差強人意，有清潔工不得不在廁所內用餐，這是基層的悲歌，更是香港的恥辱。試想想，食環署不監不管，清潔工滿腹怨言，公廁環境怎麼可能舒適宜人呢？連洗手液容器都淪為奪命惡菌孳生的溫床又何足為奇呢？



香港環境衞生堪稱全方位崩塌，公廁之污穢不堪只是冰山一角。去年本港爆發本地登革熱，致使獅子山公園及長洲需要封禁；早前更爆發全球首例鼠傳戊肝疾病，駭人聽聞，更不必說，數年前曾有外國女遊客在中環鬧市遭老鼠咬腳，嚇得花容失色，香港早已「醜出國際」。



一節見則百節知。這些年來香港疫症不斷，惡菌頻現，禽流感、沙士、豬流感、鼠疫、蚊患等輪番來襲，更別說還有港獨勾結台獨、疆獨等現代「五胡亂華」亂象，這些正是香港沉淪的縮影。有人說香港有如「萬毒攻心」，雖不中亦不遠。



