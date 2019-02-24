世界視線：特朗普獨斷獨行　美朝峰會難樂觀

第二次美朝峰會即將在越南首都河內舉行，有華府官員透露，美國總統特朗普屆時將與北韓領袖金正恩單對單會見，並對「無核化」給予定義。恰恰是此一表態，凸顯去年「特金會」後朝鮮半島無核化工作的乏善足陳。



事實上，去年六月特、金在新加坡首會後，外界普遍認為政治姿態大於實際，特氏迄今拿得出手的「成績」，只有平壤未有再進行核試，以及歸還韓戰期間陣亡美軍的遺骸，跟華府提出的「完全、可驗證、不可逆轉的無核化」，相距十萬八千里。恰恰相反，北韓多次被拍到導彈基地有異動。美國國家情報總監科茨早前在國會聽證會上便指出，雖然北韓試圖以部分無核化措施促使美國及國際社會讓步，但經過持續評估，北韓未來似乎不會完全放棄核武器及製造能力。更有甚者，直到今天，別說棄核沒有時間表、路線圖，連最基本的何謂「無核化」，雙方仍未取得共識。



如今的情形相當弔詭，一方面是特朗普對峰會信心滿滿，聲稱北韓若棄核，有潛質成為像南韓一樣的經濟強國，甚至連跟金正恩「墮入愛河」也宣之於口；另一方面是其手下大吹淡風，國務卿蓬佩奧放出狠話，強調華府在確信北韓核威脅大幅減少前，不會解除對平壤的制裁。



有理由相信，這不是簡單的一個唱紅臉、一個唱白臉伎倆，甚至也非單純的期望管理策略。有熟悉美國對朝核談判的人士透露，華府官員輕易見不到金正恩，別說北韓政策特別代表比甘，即使是蓬佩奧親自出馬，也好不到哪裏。金正恩很清楚一點，別人說甚麼都不算，只要搞定特朗普，一切好辦。有趣的是，美朝談判其實存在一定程度的訊息不對稱，美方底牌基本上可透過特氏的社交網站得知，甚至連華府的內部矛盾亦攤在陽光下；相對而言，平壤方面訊息閉塞，反倒顯得高深莫測。



這或許可解釋為何共和、民主兩黨最近共同在眾議院提案，試圖阻止總統單方面從南韓撤軍。特氏為了「邀功」，分分鐘向金正恩「送大禮」，不可不防也。



