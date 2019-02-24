神州觀察：權貴家族圈寶地　官商勾結霸青山

綠水青山就是金山銀山，可惜神州的綠水青山早已被糟蹋得面目全非，不是被污染就是被圈佔，變成權貴的風水寶地。陝西西安秦嶺違建別墅風波未了，河北石家莊市鹿泉區亦被踢爆削山造地一千八百畝，大規模興建別墅。



據報道，該項目「西美金山湖小鎮」規劃建設獨棟別墅二十四棟，聯排別墅七百一十四棟。惟依山勢呈階梯式而建，幾乎削掉半架山，其中受損的山脈為封龍山，又名飛龍山，素為歷史文化名山，以奇山怪石著稱。諷刺的是，發展商一方面利用自然生態及文化資源優勢作為叫賣的「噱頭」，一方面不惜毀山損林，牟取私利。



面對輿論壓力，當地政府仍然巧言令色，辯稱只有十九畝屬於違法開發，拆除了二十餘座違建別墅，言下之意，大部分削山造地都是合法的，以致有關部門查了四十次都無法拆除，顯然是背後有大靠山，與秦嶺北麓西安境內濫建別墅、中央最高層先後六次批示都難以拆除，可謂如出一轍。



其實，石家莊違建別墅情況，只是內地開山圈地違建豪宅的冰山一角。河北保定市也被揭發削山建別墅，河北省國家5A級景區野三坡、白洋淀等景區，早前都被揭發有違章建築。在全國各地，凡景色宜人的山脈或湖畔，都可見到別墅群或豪宅區，也是中國貧富懸殊的一個縮影。



近年來，關於在風景名勝區開發建設別墅、高爾夫球場等報道不時見諸報端，包括山西省五台山、陝西省西安秦嶺、浙江省金華雙龍風景區、江西省新余市仙女湖、吉林省長白山風景名勝區，都發生過違規建設別墅及高球場的問題。



不可不知，中央早在二○○三年就已發布緊急通知，停止別墅類用地的土地供應，○六年已禁止建別墅並全面整治，這不禁令人質疑，各地別墅區是怎樣取得相關手續？從已曝光的情況看，各地對違建別墅的懲處失之於輕，基本上睜一隻眼閉一隻眼，更有一些項目在罰款後合法轉正。例如浙江省臨安市國家森林公園違建別墅，至今仍未清拆；福建省福州市鼓山風景名勝區及森林公園，至今仍有別墅群。



顯然，景區違建屢禁不止，背後是官商勾結腐敗，因為別墅業主非富即貴，除了富人和官員，普通百姓根本買不起別墅，因此各地違建別墅問題屢禁不止，實質上就是利益集團與中央對抗。



本該受到保護的風景區，被別墅等違規建築破壞得支離破碎；本該普惠百姓生活的古蹟，變成了官員富豪的私家花園；本該履行監管職責的政府部門與官員，成了枉法者甚至是違建者的幫兇。如不全面整治，當局所描繪的未來「美麗中國」也只屬於權貴，與百姓無關！



