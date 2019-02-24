香港一些人對《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的反應，主要是看是否分薄內部資源，而不是香港怎樣可以借力重新發展。



對於他們來說，香港最好不發展，凍結於殖民地時代的制度與發展水平。他們反對新移民，也反對舊移民，似乎他們是土生土長世代在香港的一群。可是，看他們的背景，大多是新移民或移民的第二代，並不是新界五大家族土著或客家村來港移民有幾百年的族屬。



這些人不會反紅鬚綠眼的白種人，也不會反對移民英、美、澳、紐、加、星等地，除了一貫的崇洋媚外，或許他們本身不少便屬於這類已經移民的人，只是回香港繼續享受香港本地的福利。



於是，嚴格來說，這類本土主義者並不是維護香港的利益，追求香港的發展，而是別有用心。部分無知者，是想霸住香港幾十年的財富積累，排斥他們不喜歡的人。部分是自私者，本身已經移民或準備移民，卻憎人富貴嫌人貧，排斥其他不移民者，抗拒香港的進一步發展，讓他們在港能享受多少福利便享受多少福利。更有部分是被政治迷了心竅，因為香港回歸，擺脫英國的控制，便從反共到反中，否定回歸，否定香港與中國內地的所有聯繫，要把香港弄成孤城，破壞任何發展的機會。



香港的悲哀，是回歸二十多年，這些人似乎並沒有減少，反而因為特區政府的庸碌無能，而在社會許多位置上佔了主導地位，也包括不少特區政府的高官與精英。這些人，無論出自任何動機與背景，一致性地都反對香港的進步與發展，以為死抱殖民地的一套便可以使他們安安樂樂地消費香港積累下來的財富，卻不知道他們以為完美的殖民地一套，實際上是鏡花水月，並不存在，而且錯漏百出，最典型的是高鐵香港段、港珠澳大橋、港鐵沙中線所揭示工程項目的種種流弊和對工程安全的風險，背後還有政府層層監管的失效、專業道德的失落等等，都涉及英國殖民地建立起來的體制。



回歸前後，英國鼓吹的是投機取巧，樓市、股市圖利。香港的投資，從基礎建設到各種基礎性的民生與社會經濟發展，都受到忽視，投入不足與制度失誤的種種問題卻推諉於新移民、領綜援的弱勢社群，近年還加上「老而不」的長者，也歸咎於香港沒有民主，不肯抗拒內地，實行「港獨」或不稱港獨的「自治」。這種種歪理出自特區政府官員、社會精英之口，只令人感覺到在少數人的把持下，香港沉淪。而今天推出粵港澳大灣區發展規劃，讓香港有機會重拾發展之途，這些人怎會不全力反對呢？