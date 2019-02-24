幾個月來，特朗普政府大肆施壓、造謠誣衊，要求其「盟友」抵制華為，然而效果不彰，除了幾個小嘍囉可憐兮兮的被迫表態支持，稍微有一些國格和懂得為自己算計利益的國家，都對此反應冷淡，他們或許要得到好處或「相應補償」才肯按山姆大叔的意思辦。不過，以特朗普政府的「孤寒相」、「小氣鬼」，盟友的「索償」多數會落空，於是「華為問題」將轉化成他們之間的問題，「有排煩」也。



對此，華為心中有底，創辦人任正非接受內地媒體訪問時說：外面的變化對我們沒有這麼大的影響，因為我們有信心，我們的產品做得比別人都好，讓別人不想買都不行。我舉一個例子，全世界能做5G的廠家很少，華為做得最好。全世界能做微波的廠家也不多，華為做到最先進。能夠把5G基站和最先進的微波技術結合起來成為一個基站的，世界上只有一家公司能做到，就是華為。廣大西方國家如果不買我們的產品，那就要付出非常昂貴的成本來建設另外的網絡。



任正非說的這些情況，相信老美和西方盟友都很清楚。唯其如此，特朗普政府才會不擇手段、流氓無賴的瘋狂打壓華為。不過，那些懂得算計的盟友們才不會對老美「順攤」，不會那麼容易幫着老美幹損人不利己的事情，何況特朗普的「美國優先」早已在許多事情上危害了他們的利益，他們當會考慮利用中美貿易戰多和中國做生意，有了這個機會和心思，美國人想隨便擺弄他們，拿他們當槍使，恐怕很難也。



這不，英國方面已宣布，有方法保障使用華為產品不會出現安全問題；德國、新西蘭聲稱從未禁止華為參與競爭；加拿大則正為若禁止使用華為建設5G，可能面對逾百億港元賠償訴訟而頭痛。這些盟友的「不配合」態度，特朗普政府要怎麼再「做做工作」呢？只有那個「最鐵桿」的澳洲，傻不楞登的率先表態禁用華為5G，之後澳洲煤礦進口中國清關時間大增，損失難料。中國略施薄懲已夠小澳喝一壺的，它那個比廣州還小的手機市場，能幫老美打壓華為多少？何苦自惹一身羶？