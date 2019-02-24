「我希望美國能夠通過競爭取勝，而不是阻擋目前更先進的技術。」這番言論出自美國總統特朗普之口，令人有點莫名其妙，美國不擇手段打壓華為，而且威逼盟國一定要跟隨，難道這也算是通過競爭取勝？很明顯，特朗普之所以作此表態，並非良心發現，更非伸出橄欖枝，而是因為圍堵華為的策略無法奏效，不得不給自己找一個下台階。



事實上，儘管美國對盟國極盡恐嚇之能事，要求全力封殺華為，但盟國自有打算，並沒有完全跟隨美國，或者說不願意為了迎合美國而放棄本身的利益。畢竟這個世界只有永遠的利益，華為在5G領域處於世界領先地位，名副其實價廉物美，美國要求盟國不要使用華為的設備，卻無法提供更先進、更便宜的替代產品，結果受損的只能是盟國自己，除了5G發展將會明顯落後於其他國家，還要被迫使用更加昂貴的產品，誰願意做這種冤大頭？難道美國能夠彌補盟國的損失？



當然，如果華為產品真的會帶來安全風險，任何國家都會慎重考慮，但實際上，美國對華為的種種指控純屬子虛烏有，根本無法令人相信。連英國也認為華為產品安全風險可控，美國繼續喋喋不休，不但毫無說服力，反而暴露自己的私心，愈來愈令人反感。



明眼人都看得出，美國不惜動用國家力量打壓一家民營企業，不為別的，只是因為華為實在太優秀，其日益壯大令美國感到前所未有的威脅，其5G技術領跑世界更是令美國惶惶不可終日。老美的邏輯是，這個世界只能永遠由美國獨自稱霸，任何國家都不能威脅和挑戰其地位，任何企業都不能追趕和超越美國企業，否則就是大逆不道，就必須受到制裁。然而世事無絕對，這次美國的制裁似乎不靈了，盟國不聽話了，圍堵華為的統一陣線組不成了。於是乎，特朗普只好改變口風，聲稱要通過競爭取勝。是耶？非耶？姑妄聽之，不可全信。