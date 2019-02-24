世上有哪家企業曾遭美國以舉國之力封殺還不夠，更要聯手整個西方世界圍毆？答案是中國的華為。世上有哪家企業獲得美國總統、副總統及國務卿三人聯手點名「推介」，而且是免費的廣告？答案仍然是華為。



中美貿易談判接近尾聲，早前似乎陷入十面埋伏境地的華為峰迴路轉，特朗普強調想要5G、6G，要公平競爭，不要以封殺行動阻止更先進的科技，暗示將對華為網開一面，甚至干預孟晚舟一案。美國電視台及時訪問華為創辦人任正非，任正非聲稱5G本來是少數科技專家關心的話題，一般老百姓不感興趣，但是得益於特朗普、彭斯、蓬佩奧這三位「偉大」人物的宣傳，讓全世界聚焦於5G並知道了華為，感謝特朗普等人為華為作宣傳，並委託記者代為致意。



任正非的話語聽來充滿諷刺意味，但並非沒有道理。華為本來是一家極為低調的私人企業，以鴨子划水的方式悄悄進軍全球市場，若非美國突然出重手打壓，沒有多少人知道華為已是全球第一大通訊設備製造商，也沒有多少人知道華為已成長為5G領域的一哥，雖然美國以種種手法抹黑華為，譬如「竊取西方機密」、「與中國軍方聯繫密切」、「充當間諜」等等，但無法否認的是，抹黑宣傳也是一種宣傳，全球都在討論華為，華為一炮而紅，其聲望可謂如日中天，已可與谷歌、亞馬遜、臉書等科技巨頭並駕齊驅。



人類是一種奇怪的動物，有逆反心理，你愈是打壓封殺，愈是引起人們的興趣。地球人都想知道華為究竟是何方神聖，竟然搞到執世界科技牛耳的美國如此恐懼，而由於美國及其盟友一直未找到華為有任何竊密的證據，更坐實美國指控華為的罪名是「莫須有」，純屬「羨慕嫉妒恨」，有理由相信，同情乃至支持華為的人急劇增加。



塞翁失馬，焉知非福。華為經此一役，未來必將更加強大。