二月十八日，中國共產黨中央委員會和中華人民共和國國務院公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，二月廿一日在香港舉行宣講會，特首林鄭月娥致詞時強調，中央領導已多次表明推進大灣區過程必定會堅守「一國兩制」、「高度自治」等方針，有助保障港澳長期繁榮穩定，故大灣區發展不會導致兩制界限模糊，也不會令香港單獨關稅區地位弱化，更不會讓香港被內地同化。



《綱要》明示香港在大灣區的發展方向，引起「被（中央）規劃」的疑慮，政制及內地事務局局長聶德權表示不同意香港「被規劃」的看法。他說，在準備《綱要》的過程中，香港政府很積極和有很多參與，又指「一國兩制」是粵港澳大灣區的發展優勢。



香港「資本主義制度五十年不變」，搞的是百分之一百的自由經濟，服膺「大市場，小政府」原則，促進經濟發展，改善民生，但特區政府「重商主義」的財經政策令香港的貧富懸殊冠絕全球，民生凋敝。「中華人民共和國香港特別行政區政府」根本就是一個大右派的保守政府。中國經濟改革四十年，「中國特色社會主義」也好，「社會主義市場經濟」也好，或是像習近平所講的「必須毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，激發各類市場主體活力」，都是以「堅持社會主義道路」為綱。



去年中國國務院成立中央決策組織「粵港澳大灣區建設領導小組」，用以推動粵港澳大灣區規劃。小組由中共中央政治局常委、國務院副總理兼中央港澳工作協調小組組長韓正任組長，中共中央政治局委員兼廣東省委書記李希和國家發改委主任何立峰任副組長，國家發改委擔任統籌執行角色。小組成員除港澳兩行政長官，還包括國務院港澳辦主任、港澳兩中聯辦主任及其他相關部委主要負責人。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》就是社會主義的「計劃經濟」，與香港的自由經濟是兩種截然不同的經濟體系，粵港澳大灣區發展是中央政府制訂計劃，香港與澳門、深圳、廣州等先進城市要在「計劃」下參與，又何來「主導」地位呢？



林鄭既說大灣區發展不會導致兩制界限模糊，也不會令香港單獨關稅區地位弱化，更不會讓香港被內地同化，她除了謳歌、揄揚粵港澳大灣區，對於香港在其中的角色、地位，是不是應該有更具體而微的論述呢？林鄭說香港會不遺餘力推動大灣區的發展，不會牴觸「一國兩制」，而是豐富「一國兩制」的內涵。這都是鸚鵡學舌的政治套語，根本就無法消除港人的疑慮。