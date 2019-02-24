手握刑事檢控大權、負責維護社會公義的律政司，竟然自己也搞起黑箱作業、私相授受這一套，長此下去，香港將會無法無天到甚麼地步？



現任律政司副刑事檢控專員早前請辭，最快下月離職。本來轉投新工前必須有半年「冷河期」避免瓜田李下，然而律政司竟打破慣例，為對方量身訂造為期半年的有薪顧問合約，約滿即可無縫接軌搵真銀，冷河期形同虛設。除了明益自己友，再也想不到第二個破壞規矩的理由。



律政司是何等重要的部門，刑事檢控專員是何等吃重的角色，掌握的資料是何等機密，隨時影響司法判決與公正，絕對不同於一般打工仔搵工跳槽這麼簡單。港英時期之所以為政府要員設下冷河期的要求，原因正是為免利益衝突和延後利益。律政司作為檢控及執法機構，理應比白紙更白，如今卻知法犯法，敗壞紀綱，墮落程度令人咋舌！



其實這也沒有甚麼好奇怪，所謂上樑不正下樑歪，只消看看律政司司長是何許人，再禮崩樂壞也變得合理。鄭若驊上任第一日已遭揭發大宅僭建，公信力蕩然無存；接着將長毛政治黑金案一筆勾銷，法庭一句「疑點利益歸被告」判其無罪獲釋。更不用說放生黎智英、唔告梁振英、只告老公特赦自己，要多核突就有多核突。一件污兩件穢，三件冇所謂，既然司法核心價值淪為偏心價值，反中亂港集團及高官權貴屢屢獲得包庇，律政司還有甚麼醜事幹不出來？



當然，私相授受何止內部同僚得益，司長老公雖被「大義滅親」，但早就獲得不少甜頭。水務署被指不經公開招標，將逾億元的工程直接批給鄭若驊丈夫潘樂陶相關公司，至今沒有交代原因，潘更揚言「問一百次也不答」，唔到你唔服。



不吃白不吃，有如此過人的關係網，利益刮盡自是不足為奇。問題是，律政司其身不正，還有何資格維護司法公義？