股災樓災該如何判斷？很多人有誤解，今日就談談這話題。筆者不是特別樂觀的人，只是市場上太多人過分悲觀，所以經常要跟淡友們唱反調。



美國道瓊斯指數的歷史高位是二萬六千多點，去年尾曾跌至二萬一千多點，跌幅近百分之二十，傳統智慧認為股市跌兩成就會進入熊市。當時由美洲到亞洲，不少經濟評論員都執信美國已陷入股災期，進而會震動全球經濟。本欄不敢苟同，認為華爾街只透示出調整而非熊市的訊息，不能過分演繹。如今事隔兩個月，道瓊斯指數已重上了二萬六千點。



在下跟淡友抬槓最長的一段時間，該數前特首梁振英任內，本地樓價最多曾下調百分之十三，其時近乎眾口一詞，指樓市正陷入大跌浪。但在真理面前不可糊塗，更不應妥協，在下雖一士諤諤，仍力指市場並無爆發樓災的條件，下跌一、兩成只是大牛市中的正常回吐。事實證明，往後的樓價「升到你唔信」。



然則，真正的股樓熊市，該用甚麼指標量度？好些人以為但凡價格升了很多，就是太高，就該下跌。不是的，即使價格猛升，回報率若能同步上漲，那樣的價格就不是過高，而是合理。



美股雖然很牛，但近年公司盈利穩步上揚，企業派送慷慨，持有股票每年所收股息，跟銀行存款利率相差不遠，這樣的股價便屬合理。即使明年股價又上升一倍，只要股東派息能有同等升幅便行，不能說一年之內股價翻了一番，就定是市場瘋了。



市場不是想大跌就能大跌的，要有足夠賣家肯賤價而沽才可。如果持有股票收息或樓宇收租，回報率能跟存款相若，我為甚麼要在股樓暴瀉時，用低價賣給別人？繼續持有，等待價格回升不就可以了嗎？故美股、港樓不虞大跌，其理正在於此。所以想看通市場，必先透徹研究資產回報率問題。