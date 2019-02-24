新一份財政預算案即將公布，據悉，財政司司長陳茂波建議增撥近六億元經常性開支予醫管局，指定用於改善醫護人員的薪酬、津貼等，以及晉升有一定年資、職級較低的醫護人員以提升士氣，讓醫護工作受尊重而非「捱義氣」。



眾所周知，公立醫院醫護人手不足的超負荷現象，年年問題如是而非偶發。當局估計，明年全港會短缺近千名醫生，到二○三○年甚至會短缺一千五百名醫生。而醫護人員的流失率，每年達到百分之四至百分之六。此外，本港大力發展醫療產業，私家醫院、醫療機構大事擴充業務，添置的醫療設備甚至比公立醫院更先進，工作環境亦更佳，不少有經驗的醫生被高薪挖角，令公立醫院相形見絀。



香港公立醫院問題千瘡百孔，人手長期不足，有經驗的醫護人員能走的不會不走，形成惡性循環，醫管局早前的調查報告便披露三宗個案，共涉七至八名不同資歷的醫生，竟然集體「睇漏眼」，發現唔到病人X光片顯示肺部有陰影。然而，醫管局僅以「感知落差」四字總結事故共通點，即懷疑醫生可能是當時精神不集中或工作忙碌而出錯。而事件中一名病人已離世，醫管局未有透露死因。



一句「感知落差」就可以令大眾消除醫生草菅人命的指摘嗎？「醫者父母心」又從何說起？事實上，長期的醫護人手緊絀，最有效的解決方法就是容許更多非本地培訓的醫生在公院服務，可惜醫學界強烈的保護主義心態，對引入外援構成很大阻力。日本因人口老化，故修改移民政策，今年引入的護理行業人員料達六萬人，多麼務實。醫管局行政總裁梁栢賢表示，最近一次招聘海外醫生有二十名申請者，冀未來十至十六個月可請到一百名海外醫生紓緩人手不足。杯水車薪，總好過冇，不過仍要加把勁，否則「睇漏眼」就祭出「感知落差」，怎對得起枉死的基層病人？