神州觀察：瞞上欺下有傳統　豬瘟豈能不失控

內地官場一向有報喜不報憂的傳統，公眾利益總被置於維穩之下，民眾的安全健康經常被犧牲。非洲豬瘟爆發逾半年，已令全國大部分省區失守，惟至今仍有地方政府不肯正視問題，瞞上欺下，虛於應付，致使疫情大面積蔓延，至今未有緩解迹象。



河北保定某養豬場近日有逾萬隻生豬離奇死亡，豬場老闆及員工都認定是非洲豬瘟，當地政府卻不願派人去檢查確認，只表示會撲殺其餘病豬。如此一來，該豬場便無法獲得相關補償，所有損失只有自行承擔。有消息指該豬場上月就已出現疫情，但遭當地官員封鎖，且禁止企業和民眾上報疫情。



由此可見，當局屢屢宣稱的「疫情已得到有效控制」根本不可信，事實亦證明非洲豬瘟早已失控。據指目前內地三十幾個省級行政區當中，只剩新疆、西藏、海南及河北尚未出現非洲豬瘟。新疆、西藏及海南都在邊陲，未失守不難理解，但與河北相鄰的省市皆已淪陷，唯獨河北像是有金鐘罩護體，至今無疫情通報，這不是很奇怪嗎？



事實上，類似情況並非首次出現，早前山東、江蘇、廣西等多地爆出胡亂棄置死豬問題，最終不是不檢疫，就是被定性為普通豬瘟，草率程度令人咋舌。而當局亦早有隱瞞疫情的習慣，譬如當年的沙士事件，確切死亡數字至今成謎，時任衞生部長張文康更笑言中國是安全的，戴不戴口罩都沒問題。○九年爆發豬流感，據說有醫院曾被勒令不准下診斷結果，只能告知病人是普通流感。



不只是疫情方面，在許多關乎民眾生命健康的重大安全問題上，當局亦總是能瞞則瞞，能騙則騙，像人所皆知的三聚氰氨毒奶粉事件，假藥品、黑心疫苗醜聞，事發當初無不是遮遮掩掩，欲說還休。至於溫州動車撞車、四川大地震、接連不斷的化工廠爆炸等導致的死亡人數，最終亦都成了不可告人的「國家機密」。



當局之所以如此熱衷於隱瞞真相，說到底還是出於自身利益考量。疫情也好，安全生產事故也好，不管出了甚麼問題，政府的監管責任難辭其咎，由此引發的社會動盪、民眾情緒不滿，皆會令當局感到害怕，尤其近年群體性對抗事件頻發，局面愈來愈難掌控。可惜當局始終不能採取正確的補救措施，對症下藥，而是反其道行之，以穩定壓倒一切，不惜謊話連篇，一再罔顧群眾利益，勢令情況更加惡化。



當然，具體到每位官員個人來說，壞消息更是愈少愈好，始終爛帳還得算到自己頭上，這些年問責下台的官員還少嗎？何況當局早前已給豬瘟防控定下基調，言明疫情「總體可控」，若仍有地方疫情氾濫，豈不是跟上級過不去？所以瞞報疫情是慣性，疫情失控是必然。



