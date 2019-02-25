世界視線：拒收委國難民　老美假仁假義

委內瑞拉局勢持續不穩，該國接壤巴西的邊境地區，連日來聚集大批試圖取得美國救援物資的民眾，並與軍方發生衝突，釀成多人死傷。與此同時，總統馬杜羅宣布跟哥倫比亞斷交，抗議對方支持委國反對派領袖瓜伊多的「人道物資救援行動」。



美國人以「援助」為名行「顛覆」之實，早有前科，上世紀八十年代，美國便利用尼加拉瓜一個人道主義救援計劃作掩護，向當地反政府組織運送武器，而整個行動的推手，正是今天作為美國總統特朗普委內瑞拉問題特別代表的艾布拉姆斯。華府今次對委國的援助，目的也是做球給瓜伊多，增加其籌碼。就連聯合國日前也發表聲明，譴責各國勢力藉機把委國的人道災難政治化。



事實上，特朗普向馬杜羅開刀，一方面覬覦委國巨大的石油利益，期望親美政權上台後能開放美資巨企投資石油業，另一方面重申美國在南美洲後院的霸主地位。而在國內，特氏為自己打造「反社會主義」、「反獨裁」旗手的冠冕，撈足政治油水。他日前就發表演說，強調美國跟委內瑞拉渴望自由的群眾「肩並肩」。



可惜這一切只是口惠實不至。數字顯示，隨着委內瑞拉近年局勢不斷惡化，前往美國尋求庇護的人數亦由二○一四年的不足一百，大幅增至一八年的逾二十八萬，數量為全球之冠，約相當於緊隨其後的危地馬拉、厄瓜多爾和中國的總和。而美國當局除了在邊境嚴防死守，慎防委國難民湧入，亦對「合法」入境者嚴格審批，一五年美國共向委國公民發出二十三萬多張簽證，相關數字在一八年降至不足三萬。至於滯留美國境內的難民，尋求庇護獲批的比率亦不比其他國家高。面對中美洲國家的「大篷車難民」，特朗普還可以用「經濟難民」為由拒絕接收，但現在民眾渴望逃離馬杜羅這位「暴君」的「魔掌」，還有何藉口關上大門？



美國從來就是這樣，把別國搞得雞毛鴨血後關人個關。以敍利亞為例，美國一年才接收幾十名敍國難民，相對於德國，連零頭都不夠。難道這就是跟渴望自由的群眾「肩並肩」？



