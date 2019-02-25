正論：經濟前景不明朗　扶貧紓困更重要

新一份財政預算案周三發表，關注團體抓住最後機會向港府請願示威，要求在社福、醫療、安老、房屋、教育等各方面加大力度，既要有一次性派糖紓困措施，更要增加經常性政府開支，從根本上解決問題。惟從財政司司長陳茂波近日一再「吹淡風」觀之，指望守財奴成性又視民意如浮雲的港府「轉死性」，與緣木求魚無異。



陳茂波昨日藉預告今次預算案將以粉綠色為封面，繼續其吹淡風的基調。他聲稱，去年初環球經濟一片向好，預算案封面顏色偏向較有動感活力，但今年經濟前景不明朗，是有危有機的關鍵階段，預算案主打粉綠色反映本港是充滿生機的土壤，但仍是要播種、灌溉、努力耕耘，才會有收成云云。有耕耘才有收穫，這不過是「阿媽是女人」的道理，陳茂波繞着彎子，還是重彈其「撐企業、保就業、穩經濟」的老調，實質就是不願意動用財政盈餘及財政儲備與市民共度時艱，解救燃眉之急。



說到今年財政盈餘，陳茂波預測約四至五百億元，與去年一千五百億元相比大幅減少，為今年預算案減糖作「期望管理」。其實，五百億元並不是一個小數目，用來扶貧紓困，可以解決不少問題。更別說港府還有逾萬億元的財政儲備，不應該老是放在庫房裏發霉。所謂養兒防老，積穀防饑，既然今年經濟大環境不好，前景不明朗，這些儲備正好派上用場，加碼濟困及長遠投資，既刺激經濟增長，又解決市民實際困難，何樂而不為！但令人憤怒的是，陳茂波大談「努力耕耘才會有收成」，這好比對住一個飢腸轆轆的人說，你應該在春天好好播種才能在秋天獲得豐收一樣，根本就是見死不救，與莊子寓言中「引西江水」以救「涸轍之鮒」中的偽善河間侯沒有二致。



港府的理財哲學就是這般荒唐，年景好時拒絕還富於民，藉口是未雨綢繆；經濟不好時拒絕扶貧紓困，美其名曰穩經濟、撐企業，殊不知兩者並不矛盾，可以同時進行，以港府的財力絕對游刃有餘。陳茂波對民間訴求耍手擰頭，巧言令色，說到底就是港府孤寒刻薄、漠視民困的本性使然。



可笑的是，陳茂波還是立法會議員時，曾批評前財爺曾俊華是守財奴，到了自己接任港府大掌櫃，比曾俊華還不如，起碼曾任內搞了一次全民派錢六千元，當年市民就收到錢，而陳茂波不情不願選擇性派錢四千元，拖了一年至今未見影；曾俊華年年預算變失算，致有「史上最廢財爺」之譏，而陳茂波的預算案與實際情況相差更大，簡直比「史上最廢財爺」更要廢。



不得不說的是，港府面對的不僅是經濟不明朗，更是天怒人怨，若能善用發表預算案的機會，既可紓解民困，也能紓緩民怨，更是自我救贖，而繼續執迷不悟，只會為民怨火上加油，自取其辱。醜媳婦終須見家翁，陳茂波能否接住民意訴求這個「波」，很快見分曉。



