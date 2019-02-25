功夫茶：基建無一唔出糗　香港好似撞咗邪

俗語講得好︰月有陰晴圓缺，人有三衰六旺，當黑起上嚟，真係飲啖水都可以黐牙，食豆腐都可以骾親。一個人係咁，一個城市都係一樣，好似香港咁，回歸前風調雨順，回歸後論論盡盡，連起條橋鋪條路都搞到死得人多，你話唔係撞邪都冇人信！



深圳灣公路大橋近日爆出「斷纜」事故，原本設計壽命一百二十年嘅大橋，十二年貨仔就搞成咁，化學啲啩！最不可思議嘅係，事發前兩星期當局曾派人巡查，竟然睇唔到鋼纜銹蝕及斷裂，仲話大橋安全添，係「發雞盲」定係「鬼揞眼」，真係冇人話得埋。



講起「港版豆腐渣」工程，點可以少得醜聞多籮籮嘅沙中線吖。繼紅磡站出現削鋼筋及虛扭螺絲帽等偷工減料現象，土瓜灣站及會展站又分別被踢爆結構牆鋼筋被削走以及少放臨時橫向支撐，成條線堪稱由頭爛到尾，由裏爛到外。依家最大鑊嘅係，千億公帑倒落鹹水海，洗濕咗個頭，推倒工程血本無歸，夾硬通車安全堪憂，乘客坐沙中線隨時名副其實變「沙中人」、「兵馬俑」，唔驚就假。有人話「畀鬼責」想郁都郁唔到，情況就係咁上下。



咁都未算最邪喎！唔知大家有冇發現，香港基建工程零舍多滲漏。廣深港高鐵香港段通車前被揭發多處嚴重滲水，牆身布滿青苔，路軌更懷疑被地下水銹蝕；中環及灣仔繞道亦唔好得幾多，隧道內多處嚴重滲水，通車近一個月，問題仍未解決，隧道天花谷起一笪二笪水漬，望埋去十足十啲人「鬼剃頭」咁款，睇見都眼冤。



呢嗱，聽吓玄學家點講喇。己亥豬年天干屬土，地支就屬木同水，喺木剋土之下，大型基建好可能會爆煲，亦有人話豬年五行「土」較弱，基建方面幾難有運行。無獨有偶，大年初二車公為香港豬年運程賜下靈籤，結果係第八十六籤，話就話係中籤，但講到明香港今年「話梅止渴」，解籤仲話「出入謹慎家宅不吉」，你話係咪大吉利是吖。



所以話啫，特首雖則有洋上帝照住，天堂預留咗靚位畀佢，但正所謂「一物治一物，糯米治木蝨」，撞中國鬼咯喎，幾時都係搵道士去「門常開」及「禮賓府」作番個法穩陣啲。



咁當然喇，玄學嘅嘢都係信不信由你，問鬼神始終都不如問蒼生。正如「東方報業民意調查」顯示，大部分市民狠批官僚胡混度日，運房局局長應該問責下台。咪畀人批中，基建千瘡百孔，亂象叢生，官老爺繼續闊佬懶理，麻木不仁，分分鐘車毀人亡，成為壓垮香港嘅最後一根稻草！



