假若香港可以認真地研究《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，而不是固執地堅持陳年舊主張，或計較香港有甚麼不勞而獲的好處，應該可以發現到大灣區的發展會帶來香港的轉變，迎接未來，而不是埋首沙堆，屁股朝天。



科技創新已是國際潮流，也是國際競爭成敗的關鍵。香港奢言科技創新，一是不知道科技怎樣創新；二是不知道有哪些未來科技、關鍵科技；三是以為撥一些資金成立基金讓人申請便可以科技創新。這種種無知與謬誤，面對着《綱要》中來自內地的提議，應該可以修正。



《綱要》強調要發展新技術、新產業、新業態、新模式，是全面的深化改革，不是香港捧着殖民地時代的舊東西，抱殘守缺。重點是瞄準世界科技和產業發展前沿，不是閉門造車。



創新着重的是科技轉化，不是大學的排名，不是多幾篇論文、多幾項專利。創新要求資源、制度和政策環境，是全方位的，此所以國際的科技創新政策不是單一政府部門的工作，而是全社會、全政府的努力。也因此，珠三角的科技創新發展，不是科學園式的局限，而是廣州、深圳的科技創新走廊（內含東莞）的建設。



其實，《綱要》把香港、澳門連上廣州、深圳的科技創新走廊，是以廣深之力幫助港澳的轉變。香港怎樣回應呢？還是不變地以科學園的房地產經營模式來敷衍計劃？《綱要》把港澳擺上科技創新之路，香港是諸般扭擰，拖延抗拒？還是以不知為知，堅持落後呢？



《綱要》提出把國家科技計劃專項、基金等讓香港跨境參與使用，也建議三地成立聯合創新專項資金，跨境使用。這對於科研薄弱、落後（止於學術研究）的香港，會是大幫助。至於將香港發展成為粵港澳大灣區高新技術產業融資中心，更是從政策、企業、資金方面幫助香港。香港不要妄言本地資金可補國內之不足，實質上香港的金融市場已全面依賴內地資金。中央政府在港金融服務，用的主要是內地資金推動，香港真正的本地資金有多少呢？



事實上，《綱要》提出的大灣區先進產業發展情況與方向，是區內科技轉移和生成的市場、條件與基礎。有關內容如廣州、深圳、佛山等市已公布的規劃內容，已足以讓香港看到珠三角以科技推動的未來和關鍵產業的發展。香港不應該停留在東莞港商時代的落後思想和視野，走到東莞松山湖可以看到東莞產業的轉型，可是港商缺席。東莞已經升級，香港也可以且應該升級。