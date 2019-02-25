逢中必反、為反而反的香港反中亂港集團，如果不對粵港澳大灣區的建設大肆反對、抹黑誣衊、攻訐唱衰，那將是「太陽從西邊出來」般的特大新聞，然而，人們永遠看不到這樣的新聞，因此，日前《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布後，他們一貫的反對言行自然也就沒有甚麼新聞價值，胡亂吵嚷一通而已。不過，他們今後還會捉住一切在粵港澳大灣區發展過程中出現的問題大做文章，阻礙香港的融入，挑撥煽動離間區內的相互關係。他們中的一些人可能還會故意製造事端，挑起爭拗。



大家一定記得，前年反對派中有人涉嫌「自打書釘於大腿」，「自爆」被「操普通話的人」擄走，製造了一宗為反對香港高鐵「一地兩檢」的鬧劇。於是，反中亂港集團加上李漢奸等，立刻召開記者會，大肆鼓譟，試圖配合他們在立法會掀起了一股否決「一地兩檢」法案的妖風黑浪。而今次「大灣區」的題目可比「一地兩檢」大得多，時間長得多，涉及面廣得多，給反對派造成的恐慌和仇恨深得多，他們能不竭盡全力搗亂破壞嗎？



反中亂港集團反對「大灣區」，說得最多的是要「捍衞一國兩制」，防止「香港大陸化」，防止「社會主義一國侵蝕香港」。他們不知道也不願承認，回歸二十一年，香港的政治亂局、經濟受困、民生凋蔽、發展失去方向和動力，根子就在他們的逢中必反、為反而反。這樣的局面再惡化，必令香港失去「一國兩制」的憑藉。解決問題之道，挽救「一國兩制」之道，難脫兩大項，一是政治上中央實施全面管治權，堅決抑制反中亂港、「去中國化」以及在反對派「培育示範」下滋生而起的港獨分裂勢力；二是經濟上和社會發展上融入國家治理，粵港澳大灣區的設立就是香港融入的途徑和歷史機會。香港只有做好上述兩大方面，保有和發揚它的獨有價值，「一國兩制」才能在香港安身立命。



如果按照反中亂港集團的一貫套路對待「大灣區」，那就只能是在毀壞「一國兩制」，毀壞香港，給「一國兩制」挖坑，給香港挖坑，也給反對派自己挖坑，其蠢無比也。