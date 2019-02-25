一直以來，美國總是以自己的標準對不聽話的國家貼上各種標籤，例如流氓國家、獨裁政權、邪惡軸心國等等。中國究竟屬於哪一種？根據美國國防與安全智庫蘭德公司的最新報告，中國屬於對手而不是流氓，俄國則是流氓而不是對手。該報告認為，俄羅斯對美國安全的威脅更立即更直接，而中國則是在地緣政治和全球經濟上挑戰美國的主導權，而且這個趨勢已無法逆轉，美國必須接受這個事實。



美國人炮製的各種報告往往捕風捉影，道聽塗說，以致謬之千里，離題萬丈，但蘭德公司這份報告則相對客觀，既沒有抹黑，也沒有渲染「中國威脅論」，只是反映了基本事實。俄羅斯軍事實力足以和美國抗衡，惟經濟實力相差甚遠，整體國力無法和美國相提並論；中國則是全面崛起，經濟、科技、軍事、文化發展一日千里，某些領域已與美國並駕齊驅甚至猶有過之。該報告認為，中國不像俄羅斯會影響鄰國政治體制，很容易成為其他國家的經濟夥伴，所以是對手而不是流氓。



現在的問題是，面對中國這個對手，美國應持甚麼態度？遏制中國已無法奏效，畢竟中國體積龐大，而且全球影響力不斷提升，美國不可能好像當年強迫日本簽署《廣場協議》那樣對付中國，也不可能好像當年以軍備競賽拖垮蘇聯那樣對付中國，即使千百般不願意，美國也只能接受中國崛起這個事實。



難就難在，美國做慣了世界老大，養成一種傲慢心態，從來不容許別國挑戰其地位，要美國人接受中國崛起，心裏難免彆扭，難免不爽，難免羨慕嫉妒恨。於是乎，他們總是千方百計製造事端，挑起爭議，尤其當他們知道公平競爭無法取勝時，更是不擇手段，就如對付華為那樣，既不講道理，也不講規則，簡直比下三濫還不如。美國將俄羅斯視為流氓，其實公道自在人心，到底誰才是流氓，全世界自有公論，並非美國說了算。