面對大陸的武統壓力，台灣政客「口水衞台」，嘴炮功力呈幾何級數增長。近日有藍營立委批評民進黨政府一再挑釁大陸，招來對方攻打怎麼辦，行政院長蘇貞昌豪言「決不投降」，「給我一根掃把，也要周旋到底」。



憑一支掃把就能夠跟解放軍的軍機、軍艦拚？蘇貞昌此言是想表達戰鬥到底的決心，但也暴露台灣的軍力不堪一擊。正如有台灣人諷刺，送蘇院長一支掃把，與世界第二軍事強國去鬥鬥。



誰都知道，台灣孤懸海外數十年，憑的不是軍力或者掃把，而是美國的支持。但美國的支持並非一張可以隨意填寫的空白支票，如果台灣主動挑釁迫使大陸動手，或者大陸的軍力增長到一個程度，美國已沒有信心可以打贏，那麼美國就可能放棄台灣。事實上，對大陸而言，台灣問題是核心利益，必然不惜代價，而對美國而言，台灣只是一顆棋子而已，並不是非賣品，關鍵看大陸能否出得起大價錢。



凡是用錢能解決的問題就不是大問題，而統一台灣，用銀彈好過用導彈。商人總統特朗普的最大癖好就是「錢」，他的外交原則就是金錢交易，誰出得起錢，他就說誰是哥們；誰出的價碼高，他就可以跟誰「墮入愛河」。美國拒絕譴責涉殘忍殺害異見記者的沙特王儲，就是看在沙特一千億美元軍購的份上；特朗普最近暗示中美貿易戰即將收兵，也是因為中國承諾購買一萬二千億美元的美國貨，首先是增購一千萬噸美國大豆討好其農業選票，打動了特朗普的心。可以說，特朗普連任對北京大大有利，再搞一次中美高峰會，彼此間推杯換盞，你買我賣，談妥價碼，談笑之間，久拖未決的台灣問題說不定就給解決了。



到那時候，蘇貞昌如果沒有跟隨空心蔡的專機逃亡，而身邊正好又有一支掃把，相信他會咧開其招牌大嘴巴，殷勤地對共軍說：大哥，我為你們帶路，順便打掃庭院。