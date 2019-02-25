今年一月二日習近平發表探索「一國兩制」台灣模式的「促統」談話後，民進黨不斷升高「抗中」姿態，兩岸形勢更形惡化。國民黨主席吳敦義最近重提兩岸簽訂和平協議的主張，民進黨政府由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌到陸委會主委陳明通，火力全開，批判兩岸和平協議之說。



陳明通指出，兩岸和平協議就是「統一協議」，台方必須建立防衞機制，因此政府將「兩岸人民關係條例」修正草案列為最優先法案。至於這一做法是否將會升高兩岸政治衝突？陳明通的回應是：「這樣做只是站在捍衞台灣的主權、防衞性的立場。」他又表示因為近期吳敦義稱重新執政要簽和平協議，所以政府才會馬上說要修法。



民進黨政府不但打算以修法來堵塞國民黨提出的兩岸簽訂和平協議之路，對於新黨主席郁慕明表態願與大陸進行政治協商，陳明通警告說，與對岸洽簽涉及公權力事項或政治性議題的協議，違反《兩岸人民關係條例》規定，最重可處五年以下有期徒刑，請郁慕明不要以身試法。郁慕明隨即反擊，指如報載陳明通稱「必須明確說出來，中華民國還是有法律的（《兩岸人民關係條例》）」，那他也要正告陳明通，中華民國還是有法律的，中華民國的根本大法就是憲法！



陳郁二人在島內互嗆，中共隔海加入論戰，國台辦日前發布新聞稿，聲援被標籤為「統派」的郁慕明，發言人安峰山表示：「習近平鄭重倡議，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。」他又稱郁慕明「願意率先與大陸協商，尋求邁向統一的和平發展機制，確保台海和平安定，展現了民族大義和使命擔當」。陸委會隨即發表態度強硬的聲明：「習五條」提出「一國兩制台灣方案」，沒有中華民國生存的空間，專制政權也不可能有民主協商，台灣更不會接受消滅主權的提議。



可以預見，明年初攸關台灣政權賡續的大選，兩岸關係必然成為選戰的主要議題。民進黨選舉操作統獨議題，在去年底的選舉中證明無效，其在兩岸關係的僵化立場，未必有利選情，但如果中共一方面推動和平統一，另一方面又重申不排除以武力解決台灣問題，並繼續打壓台灣的國際生存空間，甚至對台灣大選「說三道四」，則民進黨的「抗中護台」政治論述便可得到台灣人民的支持。習近平上月的「促統」談話，可以成為挽救蔡英文的「活命丹」，中共不自覺的變成民進黨的助選員，又有甚麼出奇！