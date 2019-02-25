香港已變成瘋狂城市！有市民於天水圍遭拮針狂徒襲擊，手臂留下針孔血洞，報警並送院治理。最令人擔心的是，拮針狂徒動機不明，又未落網，萬一其刺針帶有傳染病毒，後果不堪設想。慘遭毒手的市民日日提心吊膽，簡直是無妄之災。



多年前本港亦發生過同類案件，涉案者為精神病漢，檢拾公廁棄置針筒四出傷人，最終被判監。這種事可謂防不勝防，尤其現今人手一部手機，個個做低頭族，對外界警覺是零，別說被人拮針，更嚴重的災難殺埋身亦渾無知覺，十分危險。事實上，低頭族在街上、車廂內、餐枱上皆輕易可見，有金都唔識執，科技到底是予人快捷方便，還是使人遲鈍反智，令人深思。



另一方面，香港生活壓力巨大，打工仔為口奔馳，身心俱疲；年輕人苦無出路，感到絕望。有調查顯示全港抑鬱指數再創新高，受訪者愈年輕抑鬱程度愈高，尤以十八至廿四歲組別的抑鬱程度最高，令人驚訝。都說少年不識愁滋味，香港卻相反，少年識盡愁滋味。



其實想一想也不出奇，過去人們相信知識改變命運，但隨着大學教育普及，一個招牌跌下來隨時砸中幾個大學生，天之驕子早就淪為凡夫俗子，大學畢業生起薪點一萬幾千元廿年不變，如果沒有父蔭，上樓更是無望。試問連成家立室的機會都沒有，向上流動的出路條條不通，年輕人怎麼可能不絕望？



壓力令人喘不過氣，抗壓力稍低的人即使不抑鬱不發瘋也可能走上歧途，做出偏激行為報復社會。為甚麼年輕人往往站在反中亂港最前線？為甚麼港獨病毒在年輕人之間野蠻瘋長？為甚麼情殺案最多發生在年輕人身上？說穿了就是港府無能，既不能為年輕人提供向上流的機會，甚至連排隊上公屋也千難萬難。沒有安居樂業的社會不可能和諧安穩，長此以往，再匪夷所思的事情也會發生。