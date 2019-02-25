所謂「人無遠慮，必有近憂」，評估未來當不失謹慎，但過於謹慎便是杞人憂天。近年評論界多有杞人之弊，判斷市場過分悲觀，容易誤導大眾。



三年前，不少人指香港物業市場正處於跌浪，事後證實不然；三個月前說美國股市步入熊市，如今卻早已重上升軌；兩個月前很多人嚷着本地住宅樓價必將拾級而下，今天看來也不像。昨天，本欄從資產回報率的角度，分析上述市場何以未具熊市氣息，今日再從更簡單的角度入手，道理老嫗能懂。



華爾街股市已經連升九年，去年尾出現急跌，從高位下瀉近兩成，似乎切合了進入熊市的基本定義，不少財經評論者便力指跌勢已成，說得像是山雨欲來風滿樓。筆者卻斷然否定這種可能性，世界上不可能有長升不跌的市場，按理將注碼押在熊市一邊贏面更大，何以我偏要反其道而行呢？



江湖一點訣，說破不值三文錢，真正的道理其實很淺，那是因為美國尚未出現全民皆股的現象。人們愛將大跌市掛於口邊，好像市場大鱷說要製造熊市，就隨時可以製造出來。實際上不然，股市大崩盤的先決條件，就是要有足夠散戶願意昏頭昏腦地從大戶手上「高位接貨」，若然股民尚未全面起動，買賣尚存理智，即使股市再升十年，還是不虞暴瀉。



我們越洋看財經資訊，沒見到有大量美國人為股瘋狂，我遠在當地的親友，也鮮少提及華爾街之事。如斯境況，即使大戶掘地三尺，恐怕也難將大熊請出，故在下才敢斷言美股離崩盤尚遠。



香港的樓市也一樣，近年買樓的泰半是實際用家或是實力投資者，一九九七年前「盲搶樓」的現象不復存在。樓價一旦大跌兩成，有實力的投資者大多會惜貨不售，自住者就更不願賤價而沽，讓自己失去居所。因此，樓市調整只能在一成半左右，熊市不易重臨。