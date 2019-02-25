新一份財政預算案後日出爐，據悉港府因應公廁衞生情況欠佳問題，將會泵水五億元，用來翻新超過二百個公廁。其實，香港既是國際城市，又是亞洲金融中心，可惜公廁出名污糟邋遢，之前有民間團體巡視咗全港二十八個公廁，發現大部分衞生問題多多，譬如尿兜損壞、污水長流、發出惡臭等。最離譜的，莫過於連金融中心嘅中西區以至旅遊景點林立嘅尖沙咀區，廁所嘅衞生情況依然不敢恭維。



所謂「民生無小事」，一廁之不治，何以天下國家為？連公廁衞生都搞唔好，仲搞乜鬼粵港澳大灣區發展規劃？先搞好公廁衞生喇！再說，公廁的衞生亦與城市形象有關。事實上，香港一般大型商場，都有專人打理洗手間，是以衞生都可以。當然，對公廁吾人難以如此苛求，不過，乾淨企理總不是奢求吧？正如有人說，外地遊客未必購物，未必去主題公園，但肯定要去廁所，有好的如廁體驗，對一個城市也會大大加分。這麼多港人愛去日本旅遊，「好的如廁體驗」相信必佔高分。



台灣作家龍應台說過，「下水道是一個國家或城市的良心」，驗證一個國家和城市是否發達，一場雨足矣！因為再宏偉的城市建設，如果沒有做好下水道，一場大雨便處處水浸！也有人說，「一個城市的文明程度，要看其公廁狀況」。特區政府經常吹噓香港是「好客之都」，其實講乜都係假，如果連公廁衞生都搞唔掂，你好客人哋就想嚟咩？



內地近年大搞「廁所革命」，不過軟件才是成功的關鍵。內地公廁的突出問題是分布不均、質量低下、管理不善。香港其實也有類似問題，例如曾被評為「最佳公廁」的青嶼幹線觀景台廁所卻少人使用，而被評為「最差公廁」的鴨寮街公廁則人流如鯽。如何平衡及管理好公廁，有關部門應在保持清潔上多花心思，否則翻新後很快又會出現衞生問題，豈不是又係倒錢落海？