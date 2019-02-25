消息指，二○一四年七月，反對派政客及學生團體曾經舉行佔中預演，警方清場後拘捕逾五百人，包括時任立法會議員李卓人、何俊仁及梁耀忠，但是三人至今仍然逍遙法外，事因警方向律政司提交報告徵詢法律意見，惟律政司對此不予重視，將報告放在「櫃桶底」，更指不用調查。結果，規模龐大、遺害深遠的違法佔中兩個月後隨之爆發。



佔中預演參與者已涉嫌觸犯多條嚴重罪行，包括：參與未經批准的集結、在公眾地方造成阻礙，以及協助組織未經批准的集結。警方當日有採取行動拘捕參與者，並要求當中逾二十人保釋候查，反映警方掌握有力證據。如今消息指律政司在收到警方報告之後，近五年來都未有提供法律意見，導致佔中預演不了了之，實在難以接受。



筆者認為，如果事件屬實，律政司責不可卸，因為若當日爭取時間採取進一步行動，歷史或會改寫，非法佔領行動可能不會有如此大規模。



律政司在事件中明顯失職，消極處理佔中預演，足足拖延近五年，會向社會發放錯誤訊息，以為律政司懦弱怕事，令違法者誤以為不會有法律後果，變相鼓勵他們進一步犯案。



如此縱容非法示威，使社會動盪不安，律政司司長鄭若驊應主動交代事件以及追究失職人員。筆者認為，如果律政司不聞不問，等同縱容違法者的行為，沒有盡忠職守維護法紀。



違法佔中已過去四年多，至今仍然未有佔中搞手承擔法律責任，固然不能接受，但在違法佔中前的佔中預演竟然「零檢控」，更是令人匪夷所思。從此，綏靖主義帶來的陰霾會一直徘徊在香港上空，向反對派及國際反華勢力投降的後果，只會令香港的暴力行動接連不斷，港獨暴力團體不斷出現。律政司必須交代事件，特區政府必須對綏靖主義撥亂反正。