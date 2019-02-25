中美貿易戰持續超過半年，最後的休兵期限三月一日前若未有共識，關稅將再提高，雙方日前進行新一輪談判。在過去數次談判中，仍有許多分歧，不過今次談判，罕有地延長兩天，且美國總統特朗普在接見中方代表時表示，兩國很大機會能達成協議，他有意延長談判限期。外界普遍認定這是兩國貿易戰緩和的信號，中美談判似乎已是柳暗花明。



其實不然，這一切很可能只是表象，中美談判仍不容過於樂觀。據報道，特朗普日前在接見中方特使、中國副總理劉鶴時表示，如果他看到磋商取得進展，延長三月一日最後期限就沒甚麼不妥。但他又指出，任何延期都不會太長。此言似在釋出善意，實質卻像是在施壓，暗示即使談判延長也不會太長，不會給中方太多拖延空間。



特別是，特朗普主動宣布自己將與中國國家主席習近平在三月再見面，屆時就兩國貿易協議落實最終內容，表面看表現友好，卻更像是向中方下「最後通牒」，挑明下次中美元首會晤就是最後限期，中方必須在此之前作出是否讓步的決定。



至於特朗普提到不願封殺任何企業，暗示不會單方面封殺華為，又聲稱如果中美達成協議，願意與司法部商討華為太子女孟晚舟引渡問題，也未必就是好消息，很大可能就是將華為作為向中方爭取更多利益的籌碼，甚至是「待價而沽」，看中方出多少「贖金」。



根據美方此前對外公布的消息，中美最終的貿易協議基於六個諒解備忘錄展開，涵蓋農業、非關稅貿易壁壘、強迫技術轉移、網絡盜竊、知識產權、服務和貨幣。而特朗普在接見中方代表時當面表示，自己期待的是貿易協議而不是諒解備忘錄。眾所周知，相較於協議，諒解備忘錄並不具備強制性，特朗普此言似乎又是向中方施加壓力，使得由美方起草的諒解備忘錄，變成中方必須遵守的「合約」。



雖然特朗普及其幕僚近日不斷聲稱中美談判取得重要進展，但到目前為止，白宮僅確認人民幣匯率操縱問題上達成「最終協定」，並未有公開其他談判成果，反映出中美在許多關鍵問題上仍有明顯的分歧。



中美之間如要消除累積經年的矛盾，並非想像中容易。中國目前作出承諾並執行到位的領域，局限於「購買更多大豆等美國農產品，或液化天然氣、原油等能源產品」，但這無法從根本上縮減美國對華貿易赤字，只會被特朗普拿來安撫自己的選民。



其實，中美貿易談判即使在三月一日後延期，但不確定性依然沒有解除，其中兩國於執行機制上根本難有共識。早前有報道指出，美國要求定期評估中國貿易改革承諾的進展，若認為中國違反協議，或再度訴諸關稅行動。但北京堅持要有「公平及客觀」的機制，需要由客觀的仲裁人做決定。顯然，以特朗普翻臉比翻書還快的個性，中美談判最終能否達成協議，仍是未知之數，去年阿根廷G20峰會中美元首會面當天，加拿大拘捕孟晚舟，或就是前車之鑑！