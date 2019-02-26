正論：閻羅工程隨時塌　空心香港續沉淪

萬丈高樓平地起。打好基礎的重要性再怎麼強調都不過分，否則樓塌人亡只是遲早的事。香港回歸以來搞了不少大型基建，可惜未成為令人引以為傲的新地標，反而淪為「豆腐渣」的代名詞，更有「閻羅王工程」之譏，剛啟用不久的港珠澳大橋出現嚴重地陷，正是社會百病叢生、香港不斷沉淪的縮影。



昨日凌晨三時許，有市民經過港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓對出空地，發現路面出現凹凸不平，未幾就爆出兩個地陷，其中一個面積三米乘四米，深達二米，十分嚇人。大橋每日人流滾滾，旅檢大樓則是旅客必經之地，若是地陷在白日發生，隨時造成死傷。今次地陷發生於凌晨，行人稀少，加上路過者警覺，這才避過一劫。問題是，啟用短短數月的大橋就露出「豆腐渣」原形，誰敢保證不會有其他地陷出現？



今次事件可以說既在意料之外，又在意料之中。大橋造價高昂，更是由中央拍板決定的大型跨境基建，以其高技術難度而被視為世界新七大奇觀之一，說好的設計壽命長逾百年，竟然這麼快就出事，不能不令人錯愕；但另一方面，大橋好事多磨，司法覆核、人工島飄移、防波堤崩塌，一難接着一難，全力趕工加上港府不監不管，偷工減料在所難免，這從最近大橋被揭大量檢測表離奇「消失」已現端倪。



今次地陷可謂一大警號，令人質疑整個人工島地基不牢，仍在繼續沉降，而鋪設地下的大量電纜、水管、煤氣等管道隨時因巨大壓力而破裂，甚至整座大橋都可能因為地基不牢而存在橋塌人亡的巨大風險。不可不知，大橋施工過程中工業意外不斷，致有「奈何橋」之稱，一旦「奈何橋」淪為「斷橋」，後果不堪設想。



國家級基建已是如此兒戲，其他基建之百孔千瘡更是不消提。沙中線爆出剪筋、削牆、不按圖則施工、無視工程安全、螺絲帽未扭緊、建築物沉降等等安全事故，若是強行通車，乘客隨時淪為「沙中人」、「兵馬俑」；深圳灣大橋亦號稱為百年基建，不出十二年就出現銹蝕斷纜事故；耗時九年的中環繞道也是工程甩漏一串串，未啟用就要緊急維修，甫開通又遭遇「水災」；至於另一跨境基建廣深港高鐵香港段，工程嚴重延誤超支且不說，通車前發生嚴重滲水事故，試通車期間更驚爆「脫軌」意外，安全堪虞。



歸根究柢，前特首曾蔭權爵士任內好大喜功，美其名曰基建推動經濟增長，其實是為自己打造「政績工程」，到頭來，他本人身陷貪腐醜聞，身敗名裂，由他主催的「十大基建」亦淪為「十大醜聞」。最可笑的是，主管運輸的官員不是「鬼拍後尾枕」，聲稱委託港鐵監管的模式不合時宜，就是「看到新聞報道才知情」，但至今未見一個官員為此問責。港府管治無能又官官相護，基建未能便民及發揮經濟效益，反而醜聞多多，淪為致命陷阱。



不比不知道，港英時代的玫瑰園計劃包括青馬大橋及國際機場等啟用逾二十年，至今沒有出現甚麼大的質量問題，反觀近年的基建沒有一個不淪為豆腐渣，這不能不令人得出回歸後不如回歸前、港人治港不如英人治港的結論。惟令人疑惑的是，同樣是港府公務員，為甚麼回歸前被譽為「世界一流」，回歸後就不入流？同樣是外國大公司做工程顧問，為甚麼港英時代做得出安全可靠、令人稱譽的基建，回歸後卻被指為製造豆腐渣的專業戶？還有，為甚麼回歸前有規有矩、有監管、有問責，回歸後就無規無矩、不監不管、有責不問？



可見不能簡單地將所有問題歸咎於港府無能，正如不能簡單地將所有基建質量問題歸咎於受內地影響。事實上，港英撤退前埋下大量地雷，布下無數暗樁，香港可謂「鬼影幢幢」，不排除有人存心搞破壞，製造事端，引爆民怨，而香港愈混亂，施政愈不得人心，愈有利於反中亂港勢力的坐大，愈能鼓動民粹及港獨傾向。尤其是跨境基建，被視為中港融合工程，居心叵測者既然無法阻止動工，就會暗中做手腳。另一方面，有港英餘孽居中明縱暗助，而中央對香港鞭長莫及，更害怕外部勢力，反中亂港集團狐假虎威，有恃無恐。幾可斷言，有關基建醜聞將不了了之，真相將永無水落石出之日。



這些年來香港紛紛擾擾，無日安寧，背後都有一隻看不見的手在策動。國民教育被推倒後，國歌法又遭杯葛；佔中剛剛落幕，旺暴接踵而至；甚至港府修訂逃犯引渡條例為屈死者伸冤，都遭到妖魔化、陰謀化，而為香港開拓未來的粵港澳大灣區規劃更是被視為洪水猛獸。港英餘孽與漢奸洋奴同氣連枝，狼狽為奸，將香港攪得周天寒徹，法治蕩然，君不見佔中搞手逍遙法外，維護治安的警員紛紛入獄；執紙皮婆婆賣一元錢紙板遭檢控，四千萬元政治黑金案則被一筆勾銷；遭刑恐的東方報業記者有屈難伸，打壓新聞自由的罪魁禍首則獲得律政司頒發免死金牌；還有警方充當黑惡勢力保護傘，暗中幫助和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻潛逃海外，繼續遙控其販毒王國，禍國殃民。



可以說，淪為豆腐渣的不僅是基建，港府管治、法治乃至新聞自由亦作如是觀。回歸二十二年來，香港烏煙瘴氣，黑白顛倒，香港人沒有過上一天好日子，也絲毫沒有感受到大國崛起的榮耀，中港矛盾愈演愈烈，人心愈走愈遠，這決不是沒有原因。中央希望以大型跨境工程及大灣區計劃來加速香港與內地融合，想法不是不好，但如果沒有撥亂反正、清除內鬼的魄力，結果就有如車公靈籤所言，終究是「話梅止渴」！



