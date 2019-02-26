功夫茶：南亞村四面開花　禮賓府開門迎客

「有朋自遠方來，不亦樂乎；有客自南亞來，不亦悅乎。」邊個笑到見牙唔見眼？咪係奉南亞假難民為上賓嘅特衰政府囉！



假難民禍港無日無之，而且鑊鑊新鮮鑊鑊甘，前日傍晚之嘛，有觀塘區區議員揸車前往長沙灣參加活動，點知落車後一名南亞單車賊突然殺出，伸手入車內搶走價值五千元嘅手機後逃去無蹤，賊人整個踩線及逃走過程被車cam拍低，當時議員妻兒都喺車上，嚇都嚇到鼻哥窿冇肉。話時話，南亞幫除咗攔車打劫，仲有一招碰瓷勒索，呢，早排有南亞人喺荃灣撞的士，一邊以優雅姿勢落地，一邊煲手機電話粥，連交戲都慳番，擺到明有恃無恐，你吹得佢脹？



大家有眼見，南亞假難民喺香港可以話係人盡其才，打黑工、周街搶劫不在話下，幫黑社會賣命做爛頭蟀，開片睇場運毒各擅勝場，械劫金行珠寶行，更加係拿手好戲。有學者就講得啱嘞，港府既唔退出《禁止酷刑公約》，又唔學吓人哋澳洲咁，將班瘟神關晒入禁閉營，仲要衣食住行官司使費，一律公帑埋單，咁搞法，等於變相資助假難民來港「犯罪自由行」，想去邊度，想點搵食，全部自己話晒事。



所以話啫，淨係拆一個通州街天橋底南亞村有鬼用咩！香港遍地黃金，度度都有南亞兵團嘅身影，南亞村好似病毒一樣擴散到山頂、深水灣豪宅區以至禮賓府，只係遲早嘅事。



講到呢度，大家應該明白點解回歸後行政長官府邸係都要「反主為客」，有「特首府」唔叫而叫「禮賓府」。特衰政府手指拗出唔拗入，對香港人一毛不拔，市民講到牙血出，都係派得嗰四千銀，仲要雨露不均兼夾過程繁複，仲慘過去乞；對南亞假難民就唔同講法喇，為供養呢班大帝，港府五年來豪擲五十億元，以一萬四千個滯港假難民計，平均每人每年分到七萬幾銀，可見港府嘅「賓」唔係市民而係南亞兵團，「有客自南亞來，不亦悅乎」就係咁解。



家陣乜都係假，最緊要「灑掃庭除，以待賓客」，禮賓府有英國喬治時代建築風格，有日式建築風格，就係冇回教式圓頂尖塔以及印度式挑檐格窗，麻煩官老爺拿拿聲搞搞佢，如果唔係點做到賓至如歸吖。



當今全球各地防火防盜防難民，民主典範嘅美國甚至要起邊疆萬里長城，唯獨港府貫徹大愛包容精神，向假難民張開溫暖嘅臂彎，今屆諾貝爾和平獎非佢哋莫屬，連當撈侵都要行埋一二邊，到時候林鄭聯同「假難民之父」張超雄，喺假難民簇擁下一齊領獎，真正達致不同種族「大和解」，仲唔喜上加喜，威過威士忌！



