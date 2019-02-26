神州觀察：金融領域腐敗多　中央出手揪內鬼

中央紀委國家監委日前公布中紀委書記趙樂際在中央紀委第三次全會報告全文，官媒刻意強調報告提及要果斷查處賴小民等手握金融資源權力，大搞幕後交易、大肆侵吞國有金融資產的「內鬼」。這是內地在金融反腐領域首次提出「內鬼」說法，顯示在整頓完槍桿子、刀把子、筆桿子後，中央將全力整肅錢袋子。



中紀委報告要求查內鬼，當然不是無的放矢，今年初以來，中央高層已頻頻就防範系統性金融風險發表談話，包括要防止「灰犀牛」和「黑天鵝」事件，要求加大金融領域反腐力度，對存在腐敗問題的，發現一起堅決查處一起。



自中美貿易戰以來，中國股市連連下跌，股民怨聲載道，而P2P網貸平台爆煲，更令無數人血本無歸，除受全球經濟大環境影響外，不排除有一大批金融內鬼大發國難財，吞噬百姓的財富。近日南京銀行三名高管被帶走，中信集團原執行董事趙景文亦被調查，或都與充當內鬼有關。而中美貿易戰後的下一場對決，也許就是金融戰。



值得關注的是，中紀委報告特別點名原中國華融集團董事長賴小民案，該案被稱為內地金融貪腐第一案，賴被指利用國有金融資源與不良民企合作，以投資、融資、兼併為名，頻頻豪擲巨資收購一文不值的空殼公司，明目張膽大肆輸送利益，故被私企老闆們稱為「財神爺」，據指目前該案在查的多個項目涉及數百億元，可謂最大內鬼之一。



除了賴小民，內地金融領域還有多少內鬼？據日前在北京召開的人民銀行、外匯局紀檢監察工作會議透露，人民銀行、外匯局全系統去年共問責五百七十三名領導幹部，給予黨紀政務處分三百九十一人，並且監督執紀處理數千人次。由此可見，全國金融系統內鬼數量確實不少。



絕對權力導致絕對腐敗，金融系統內鬼頻出，權力監管缺失與治理結構漏洞是深層原因。事實上，二○一五年那場被形容為經濟政變的股災，也是因為有一批內鬼作怪，例如證監會高層姚剛、張育軍與中信證券十多名高管，在救市過程中胡作非為。而有內鬼，自然就有外賊，就有內外勾結。前證監會主席項俊波落台原因之一，就是曾幫助逃亡海外的奸商獲取巨額貸款。



中國金融安全形勢日益嚴峻，從做空中國到巨額資本持續外逃，從影子銀行到互聯網金融騙局，從股市狂瀉到經濟政變，從內外勾結操縱股市到監管層監守自盜，從銀行假理財到保險業亂象叢生，各種人為及體制性問題近年屢屢爆發，導致國家和民眾損失慘重，嚴重危及國家安全，因此今次中央出手捉內鬼或只是前奏，金融反腐重頭戲恐怕還在後頭。



