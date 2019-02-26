產評：內地重提谷股市　歷史教訓不可忘

正當投資者憂慮股市高處不勝寒之際，內地提出股市將成為國家重要核心競爭力組成部分。消息一出，A股固然振奮，港股亦水漲船高，不禁讓人想起一五年「一放就亂，一亂就收，一收就死」的悲劇。活化金融市場的同時，實在要牢記教訓，切勿重蹈「一死再放」的惡性循環。



經過一輪急升後，A股四大指數──滬綜指、深成指、創業板，以及滬深300指數皆由年初低位累彈兩成以上，不足兩個月就確認踏入技術牛市。無論上升速度及成交額，均媲美一五年。



回看當年，內地政府意圖以股市作為刺激經濟的平台，希望集結人氣激活企業融資再帶動消費。滬綜指由一四年中約2,000點，反覆升至一五年四月的4,000點，官媒一窩蜂唱好「4,000點才是牛市開端」，之後更有謂「空中加油」、「股市對經濟投下信心一票」等一連串助力文章，民眾響應號召，辭職炒股屢見不鮮。結果事與願違，短暫的催谷在半年內就打回原形，一六年初觸發「熔斷停市」，成為國際笑柄，接下來更重大的餘波是一六至一七年初的走資潮，令外匯儲備驟失一萬億美元。



如今，內地重提強化股市，目的顯而易見，同樣要力挽經濟，透過資本市場製造財富效應，推動消費及投資。雖說有了一五年的經驗，相信監管機構有足夠能力嚴防「惡意沽空」，同時早已「落閘」嚴控資金流出，民眾難以重施螞蟻搬家式撤資故技。不過，歷史已一再證明，股市難以利用「有形之手」操控，目前兵行險着，或預示經濟危機遠超外界想像。



股市上揚固然可喜，惟一旦今次再度敗北，後果恐不堪設想，一來外儲耗得七七八八；二來民眾經歷了去年網貸爆煲後，或許猶有餘悸，但內地散戶羊群心態特強，情緒易受掀動，入市進急退速，若有不測，更難以承受股災的衝擊。



誠然，內地要深化股市改革亦是勢所必然。回看經濟總量於○○年僅1萬億美元，去年已飆至13萬億美元，惟滬綜指早於○○年曾升至2,000點水平。股市不成熟，很大原因是無對外開放，形成「塘水滾塘魚」的「圈錢」格局。恰巧的是，內地提出活化股市，正值美國總統特朗普聲稱中美談判有重大進展之時，料接下來會有更大力度的對外開放政策配合，意味國企日後難獲政府的庇蔭，更須面對外資的強大直接競爭。



所謂「前事不忘，後事之師」，內地政府主觀意願當然不容一五年股災翻版，但股市變幻莫測，投資者還須謹慎為上。



