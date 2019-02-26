世界視線：象徵式沖繩公投　趕不走美軍基地

日本沖繩縣周日就美軍基地搬遷進行公投，七成票數反對在名護市邊野古興建新的美軍基地，人數約四十三萬，而該縣合資格選民約一百一十五萬人。這次公投沒有實際約束力，只是反映民眾意願，而日本政府一直漠視居民的強烈反對聲音，首相安倍晉三更表示不會延遲搬遷計劃的填海工程。



現時沖繩縣的普天間美軍基地有最危險基地稱號，除了因為接近民居，曾多次發生軍機墜落造成死傷事故，以及製造噪音等滋擾，駐軍亦被指破壞當地治安，多次涉及罪案，一九九五年數名美軍性侵女童事件最轟動，近年亦有美軍僱員姦殺當地女子。日本政府得到美方同意，廿年前開始計劃將普天間美軍基地搬遷，但選址仍在沖繩縣內，位置是較邊陲的名護市邊野古。沖繩居民一直反對，甚至在二○一五年當地知事出手阻止工程開展，被日本政府告上法庭，裁定行為違法，抗爭依然不絕，去年新上任的沖繩知事玉城丹尼雖然是美軍之子，但立場與前任一致，揚言繼續要求政府尊重民意。



沖繩人以往對美軍基地是又愛又恨，因為基地帶來的收入，約佔該縣經濟利益一成半，隨着當地觀光事業日漸蓬勃，有研究指基地帶來收入佔比下降至半成，可見將來會繼續降低，沖繩居民已不需要美軍基地了。新基地雖然處於人煙較少地區，對市民的直接影響會減低，但當地人指這是治標不治本，把麻煩由一邊轉移到另一邊，沒有解決核心問題。



說穿了，當地很多居民心裏是想美軍搬走，如果公投是美軍基地撤出沖繩，相信贊成的會佔壓倒性勝利。沖繩縣面積佔全國整體不足百分之一，但興建了美軍駐日近七成半設施，可說是不合比例的負荷，愈來愈多意見認為應該由全國分擔這責任，可是日本人的文化就是覺得自己事情影響別人是非常失禮的事，美軍設施搬出沖繩自不然要轉移到其他地方，累及他人，沖繩人說不出口，所以只能反對興建新基地，卻未能有具體反建議。日本政府看穿這點，也懶得理你公投結果了。



