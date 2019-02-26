粵港澳大灣區規劃的公布，是一個大勢呈現，是香港未來前途必須如此、必然如此的呈現，不管甚麼人願意不願意，都是這樣。多年來，反中亂港集團、餘孽洋奴使用各種手段，編造各種理由挑撥離間香港與內地的關係，企圖阻隔乃至切斷香港與內地的聯繫。時至今日，是徹底失敗了，他們哀鳴香港「被規劃」也。是的，從上述意義而言，不這樣「被規劃」，難道能讓他們的阻隔、切斷和令香港衰退沉淪的企圖永遠得逞嗎？



經過英夷一百五十年的殖民統治和洗腦教育，香港一些人總是不明白香港的命運根本是和整個中國的命運緊密相連，且具決定性影響的。有人總是站在英夷一邊，或「香港本位」一邊，或「西方陣營」一邊，抗拒中國的決定性影響。三十多年前，他們抗拒中國收回香港，維護英夷殖民統治。然而，在大勢所趨、力量對比、朝廷決心面前，香港還是要在九七年「被收回」、「被回歸」。



不過，只因那時中國窮、香港富，中國要實現「四個現代化」，要搞「改革開放」，香港「被」得到了「一國兩制」的優厚待遇，旨在為中國繼續作出「獨一無二」的貢獻，保持自身的長期繁榮穩定。



九七回歸後，這些人沉浸在「被」一國兩制的優厚待遇、「被」保住殖民時代各種利益的歡夢中，同時又心有不安和不甘，總認為北京不可信，只有全力阻隔切斷和中國內地的聯繫，只有用「兩制」屏蔽「一國」，香港才能自保，才能昔日榮光永存，「歲月靜好」。



這段時間的總狀況是，一方面反中亂港集團逢中必反；一方面餘孽洋奴掌控「港人治港」大權，坐井觀天，顢頇無能，從社會管治到經濟民生一團糟，香港全方位沉淪；一方面中國改革開放突飛猛進，國力日強，經濟民生、國際地位及影響力已和三十年前有雲泥之別。大形勢的巨大變化，香港的處境和必須走出困境的內外壓力和需要，國家治理要引領中華民族實現偉大復興的戰略大局，都令香港不能置身事外，被規劃也好，被吸納也好，搭順風車也好，皆乃不可抗拒。