美國債台高築，國債突破二十二萬億美元，遠遠超過GDP，每天單是還利息就需十億美元，怎麼辦？有位美國人異想天開，在網上發起聯署請願，要求將「沒用的」蒙大拿州以一萬億美元賣給加拿大，以償還部分債務。雖然只是開玩笑，但足以反映美國的窘態，也足以反映美國人對債務問題的關注和憂慮。



特朗普上台之前，美國國債還不到二十萬億美元，詎料短短兩年就增加了兩萬億美元，實在令人咋舌。照此速度，美國國債很快就會突破三十萬億美元，單是利息就不得了，更別說要清還債務。難怪特朗普多次抨擊聯儲局加息，因為每加一次息，就意味着債務負擔更加沉重。



克林頓執政期間，美國曾多年保持預算盈餘，債務問題還不算嚴重；後來奧巴馬為了應付金融海嘯，不得不大量舉債，債務問題開始惡化；特朗普上台後更是毫無節制，一方面好大喜功大規模減稅，一方面窮兵黷武大幅度增加國防開支，導致國債失控，愈陷愈深，不知伊於胡底。最好笑的是，特朗普前年提出一萬億美元基建計劃，至今依然無影無蹤，連加州高鐵項目也淪為紙上談兵，甚至連修建邊境圍牆的數十億美元也要左拼右湊，果真是巧婦難為無米之炊。



有人說，美國實際上已經破產。這並非無的放矢，美國經濟早已成為一具空殼，服務業佔GDP八成以上，這部分並不產生物質財富，只是塘水滾塘魚而已。尤其不堪的是，美國人習慣先使未來錢，然後以債養債，根本改變不了。目前美國還可以靠印鈔票過日子，反正美元不需要任何抵押品，要印多少就印多少，但一旦全世界不再使用美元，也不再購買美債，美國人的好日子也就到頭了，到時會不會賴債不還？明乎此，就知道為何美國千方百計維持美元霸權和軍事霸權，不是靠這兩個霸權支撐，美國恐怕早就徹底破產了，「美國再偉大」云乎哉！