內地去年八月爆發非洲豬瘟，疫情四處蔓延，近日河北省保定市首次確認有豬瘟爆發，三十一個省市自治區中，目前只剩下西藏、新疆、海南是淨土。此三地地處邊陲，暫未捲入瘟疫不足為奇，但河北省被疫區重重包圍，拖到現在才確認有豬瘟，其中卻是大有文章。



最早爆豬瘟的是遼寧省，與河北接壤，接着河北周邊的山東、河南、陝西、內蒙全部失守，北京市亦未能幸免，獨獨河北省在「全國山河一片瘟」中力保不失，彷彿有金鐘罩護體，實在是太神奇、太不可思議了。事實上，河北環繞北京城，負有保衞京畿的重任，政治敏感性強，莫非豬瘟也懂得講政治，知道京城的重要性，因此繞河北而不入？



豬瘟當然不懂政治，是防治豬瘟的政府講政治。河北境內早有豬瘟傳言，地方政府一直藏着掖着；北京早前確認豬瘟爆發，由河北傳入的可能性最大。就拿今次爆發豬瘟的保定來說，養殖場申報有一萬五千頭生豬死亡，但地方政府只願派人撲殺，不願派人檢疫，就是害怕瘟情被公開。問題是，如果當局不確認豬瘟，養殖場就無法獲得政府賠償，白白蒙受損失。迫不得已之下，養殖企業近日主動將豬隻死亡、屍積如山的照片公開，這才迫使當局認定，有人恭喜豬場老闆：今次可以獲得政府賠償了。



講政治，講大局，隱瞞疫情早已成內地慣例。○三年北京兩會前沙士疫情爆發，時任衞生部部長及北京市市長公然睜眼說瞎話；○八年北京奧運會前夕爆發「三聚氰胺」毒奶粉事件，高達三十萬兒童受害，而涉事三鹿公司恰恰又是河北重點企業，當局例牌選擇了瞞上欺下，若非有份合資的新西蘭政府看不過眼將之踢爆，勢必有更多兒童受害。



當然，說隱瞞疫情「講政治」是表相，擔心被問責丟官才是真。為了保住烏紗帽，瞞上欺下、草菅人命也在所不惜。