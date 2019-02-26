政府將於周三公布新一份財政預算案，「史上最廢財政司司長」陳茂波「整色整水」，披露預算案演詞封面會以粉綠色作主色調，即是指今年前景頗為不明朗，是有危有機的關鍵階段，籲市民要保持信心。但又說香港是充滿生機的土壤，不過仍是要播種、灌溉、努力耕耘，才能有所收成，因此選了粉綠色為演詞封面主色調。「守財奴」扮文青，端的是「九唔搭八」，不知所云！



都說房屋、醫療、福利全屬「痛點」，解決不了，民怨沸騰，社會動盪，負責管理萬二億港元財政儲備和四千多億美元外匯基金的財政司司長，在可見將來財政繼續有盈餘，但陳茂波除了唱衰香港經濟，便是訓示港人「仍是要播種、灌溉、努力耕耘」。可以用八個字形容這位「特區政府掌櫃」，那就是「德不配位，顢頇無能」！



特區政府的理財哲學是甚麼？有繼承港英政府管理公共財政的理念，也有「中國特色」，如積穀防饑、居安思危，奉行「量入為出，收支平衡」的審慎理財原則，明明是庫房水浸，也打死不肯還富於民。歷任財政司司長沒有一個不是刻薄寡恩的守財奴。



說到居安思危，筆者記得前財政司司長曾俊華曾在預算案中表示，根據長遠財政計劃工作小組的報告指，人口老化及勞動力下降令香港經濟增長緩慢，與政府經常性開支增幅持續超越收入增幅，將出現結構性赤字。看來沒有甚麼獨立思考能力的陳茂波，很難不同意曾俊華的「居安思危」警示。



「結構性赤字」是指經濟在正常運行下，常規收入仍然無法支付營運開支，不同於周期性赤字，結構性赤字已排除經濟周期性起伏的因素，是源於長期性的收支不平衡，解決公共財政的結構性赤字，短期需倚賴舉債，長遠而言要改變政府的財政政策，包括壓縮公共開支及增加稅收，因而會令當地經濟水平下降。



「不怕一萬，就怕萬一」，曾俊華其後宣布將設立「未來基金」作為長線投資用途，用以爭取高回報的利益，並增加政府財政的可持續性。當財政儲備降至不足半年的公共開支時，就會啟動預警，香港政府需要就此進行債務融資或資產證券化，最後才考慮動用未來基金，由立法會批准，甚至中斷未來基金為期至少十年的存放期，以解公共支出的燃眉之急。未來基金於一六年一月一日設立，被列為香港政府財政儲備的一部分。



人存政舉，人亡政息。這個甚麼「未來基金」還在嗎？還有運作嗎？真要「交個波給茂李波」！香港可見的將來沒有結構性赤字，卻有「結構性盈餘」；更多的是「結構性庸官」，於是香港陷入「結構性崩壞」！