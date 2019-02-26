港府坐擁冠絕全球的豐厚盈餘，偏偏彈丸之地的香港樣樣都搞不好，房屋問題、醫療問題、安老問題、教育問題、基建問題……千頭萬緒，亂象叢生。所謂錢能解決的問題就不是問題，偏偏港府有錢也辦不了事，皆因港產官僚尸位素餐，冇心冇肺冇靈魂，堅離地之餘，還抱着少做少錯不做不錯的心態辦事，怎麼可能有好結果？



以人口老化為例，港官隔三差五就將高齡海嘯掛在嘴邊，但真正應對之策一項也拿不出來，無非以年金、強積金等小修小補搪塞。年前一位伯伯因不堪長期照顧患病癱妻之苦，壓力爆煲，狠心殺妻，引起社會極大回響，亦令人關注「居家安老」欠缺支援等問題，無奈港府依然無動於衷，可恥可悲。



以長者日間暫託服務為例，全港只有一百七十個名額，目前空缺更只有十七個，對比全港過百萬長者，連杯水車薪也談不上。更不堪的是，上門送飯、陪診、護理等服務同樣僧多粥少，而且收費不便宜，貧病長者難以長期負擔。以港府之財力物力，增加該類服務不費吹灰之力，偏偏不願做，是不為也，非不能也。



嫌貧棄老也就罷了，無良港府竟然還要收緊長者綜援申請門檻，如同在乞兒兜搶飯食，長者若想領取每月千元的「就業支援補助金」就必須搵工，卻漠視求職難的殘酷現實。林鄭等高官還大說風涼話，甚麼「話六十歲沒有工作能力都冇人信」，甚麼「六十歲只係中年」，凡此種種，和「何不食肉糜」的晉惠帝有何二致？



香港就是如此荒謬，一方面是富人的天堂，另一方面是窮人的地獄。隨着人口老化加劇，港府高官繼續做一日和尚敲一日鐘，將問題由這一屆政府丟給下一屆，不求有功，但求不在任內爆大鑊，社會怎能不沉淪？這些為富不仁的高官活在天堂中，當然不知民間疾苦，更不可能易地而處以民為本。