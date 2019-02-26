中美兩國貿易談判正處關鍵時刻，中國國家主席習近平曾經力邀美國總統特朗普本月底訪華，以敲定最後協議。筆者期期以為不可，本月初曾發表一篇文章，題為《該直接到佛羅里達州談》。如今事實證明，特朗普並沒有接受訪華之邀，而是要習近平三月份到他佛羅里達州的私人莊園磋商，中國亦已經答應了要求。



外交是對人的工作，對人就要懂得揣摩人的心理，特朗普的心理素來不難猜測，他就是愛好虛榮。中美貿易協議可能是歷史上最重要的商業交易，最後若是在特氏的私人莊園定案，他會覺得榮於華袞。這個光白宮主人是一定要沾的，你如果能及早判斷出而主動投懷，面子上會比如今被迫登門拜謁好看。



筆者還是那句老話，特朗普能讓你跨進私人莊園，其實就代表雙方好事已臨，中方不必疑慮。特氏如不想簽約就不會請你登門，否則談判拉倒，面子上又如何掛得住？況且習近平肯應邀，白宮主人無論如何也是歡喜的，近日甚至傳出消息，說就連是否檢控中資企業華為，也可再作斟酌。



我一直認為習近平想親見特朗普，其中一個重要原因就是為華為而去。去年美國向中興通訊禁運晶片，公司頓時進入休克狀態，關鍵時刻是習主席親自致電特朗普求助，對方說是因彼此私人情誼，才破例放過中興。今次華為被美國四面圍堵，情勢更危急，際此之時，習大大想再打一次關係牌也是情理中事。白宮主人素來欣賞這位中國老大，你再次有求於他，他也甚覺得意，故再放中資電訊商一馬，不是沒可能的事。



中方既然有求於人，早前卻想將對方召來，似乎有點不通禮數，如今沒法子之下才登門請託，說不得就要奉上更加貴重的禮物。然而，即使送禮，也不宜失了分寸，若出手太闊，日後受委屈的還不是自家人？