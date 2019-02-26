中美貿易談判目前仍糾纏於結構性改革分歧，而兩國除了在資訊科技爭奪，亦在太空領域比併，美國總統特朗普下令成立「太空司令部」，中國則成功在月球背面登陸。可以想見，未來幾十年，中美兩大國必由陸上、海上鬥到外太空！



中美鬥法，世界局勢動盪，國際政治環境當更波譎雲詭。不久前，德國總理默克爾忽然專程訪問日本。俗語云「狗上瓦坑有條路」，默克爾擔任德國總理已長達十三年，數據顯示，她訪華十一次，訪日只有五次，而且多是在訪華或參加國際峰會之餘「順道」去一趟東京，這樣「偏心」令日本首相安倍晉三很不爽，並曾直接問默克爾何解大細超？默克爾也答得妙：貴國經常換首相，來了見了又有乜用？



日媒分析默克爾何以「前倨後恭」，指出國際形勢大變，英國脫歐已成定局，法國有「黃背心」示威遊行而自顧不暇，歐盟「離心力」愈來愈大，美國則對歐盟處處施壓，作為歐盟核心的德國豈能不感到焦慮？此外，德國備受難民問題困擾以及經濟前景惡化，默克爾民望大不如前，宣布放棄續任黨魁。再說，特朗普對默克爾亦甚不友善，默氏在外交上尋求突破，看上同樣焦慮的安倍，便顯得順理成章。



默克爾的「改轅易轍」，其實亦有迹可尋，在去年六月的一次演講，她展示重視日本的外交調整，而這次訪日，她進一步聲稱「支持日本為了印度洋、太平洋地區的和平與安定而作出的努力」，甚至強調其表態與某大國的「領土野心」有關。默克爾其實畫公仔已畫出腸，她藉二○二一年「日德交流一百六十周年」的「契機」，與日本盡快締結《軍事情報保護協定》，所謂「反對單方面利用實力改變現狀」，實際上又係劍指中國。



默克爾今趟「與日同行」，老朽恐怕是她引入大量難民後又一步錯棋。一錯再錯，其「鐵娘子」形象恐已嚴重銹蝕。