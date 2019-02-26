民主黨議員涂謹申又爆歪論，指修訂移交逃犯法例此例一開，涉及內地經濟活動者，在香港轉機時也有機會「被移交」，更舉孟晚舟之例，指港人隨時成為翻版孟晚舟，並抹黑指內地有機會以此向加拿大報復。涂謹申又製造恐慌，稱此或影響國際對香港的信心，恐爆移民潮及撤資潮。



以涂謹申的邏輯，孟晚舟即無辜被捕，他卻從未指摘美國、加拿大，反而是落井下石。他曾就孟晚舟的護照大興問罪之師，要求特區政府立即嚴肅徹查事件，又說要「保全特區護照的信譽」。但事實卻是，加拿大法庭確認孟晚舟只持有一本有效特區護照和一本有效中國護照。涂謹申頓時噤若寒蟬，當作沒有發生過他就孟晚舟護照大興問罪之師的事情。涂謹申現在卻借孟晚舟「抽水」，屬自相矛盾的行為，實在令人不齒。



涂謹申將政府擬修訂逃犯條例與孟晚舟事件等同起來，亦是混淆視聽、蠱惑人心之言。正如華為創辦人即孟晚舟的父親任正非接受BBC專訪時，明確反對美國的指控，稱「因為這種政治陷害、這種做法是不可取的」。中國外交部發言人更直言不諱，稱孟晚舟事件暴露美國「對事實的無視和對法治的蔑視，讓世人恥笑」。



華為5G無線通訊發展領先全球，由於5G對建設智慧城市不可或缺，因此成為全球科技的競技場。美國為鞏固自身龍頭地位，不惜在去年聯同其盟友加拿大突擊拘捕華為太子女兼首席財務官孟晚舟，手法為人詬病。



根據修例內容，特首只會啟動程序，移交與否，仍須由法庭批准。涂謹申的說法，是否表示他連香港的司法制度、法庭、法官都不信任？



移交修例目的是堵塞漏洞，防止不法之徒利用現時司法互助安排的不足，將香港視為「逃犯天堂」。修例能夠把逃犯送回當地受審，還受害人公道，以彰顯社會公義。