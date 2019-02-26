美國總統特朗普連任之路充滿變數。麻省前州長韋爾德日前宣布角逐二○二○年大選，成為首位挑戰特朗普的共和黨人。有民意調查顯示，高達四成共和黨支持者表示，對具競爭性的初選「持開放態度」。這對經常吹噓在黨內基層民眾有超高支持度的特朗普來說，明顯不是甚麼好消息。



然而政治一日都嫌太長，距離初選還有多個月時間，任何變化也可以發生，而過往幾屆的往績亦顯示，對現任總統的不滿是「常態」。克林頓及奧巴馬在總統任期同一時段，選民支持競爭性初選的比率也是差不多，結果兩人均在黨內無對手下出戰大選，且成功連任。唯一例外是小布殊，他當年挾「戰時總統」之勢，以致同志們不敢造次。



黨內選民對現任總統不滿，主要是針對總統第一任期內的中期選舉失利。克林頓帶領下的民主黨在眾議院丟掉五十四席，奧巴馬更是損失六十三席，以致外界直接形容為「跛腳鴨」。相對而言，特朗普「只是」失去四十一席，這也是為甚麼特氏在中期選舉後「吹噓」自己取得「史上最佳戰績」。



事實上，選民在民調中往往隱藏自己真實的意圖，即所謂的「布萊德利效應」。上世紀八十年代，加州州長黑人候選人布萊德利選前民調大幅度領先白人對手，結果卻「逆轉敗」，一般相信是因為選民擔心政治不正確而向調查機構「謊報」真實意向。眾所周知，特朗普被標籤為種族主義者，最起碼同情白人至上主義者，公然挺特同樣顯得「政治不正確」。加上部分選民為顯示自己有「深思熟慮」不從眾，傾向對現任總統給予較低評價，也令相關民調的準確度打了折扣。



情況有如西班牙裔選民一向被標籤為民主黨的「天然票倉」，巴不得用選票把特朗普趕出白宮。有關分析的確合乎直覺，畢竟特氏對西裔出言不遜，曾聲稱墨西哥輸入強姦犯，惹來西裔選民強烈不滿。傳統智慧一向認為，隨着白人在人口中逐漸淪為少數，長遠來說未來是民主黨的天下。二○二○年大選，將是西裔選民首次成為最大的少數族裔群體，令部分民主黨「大好友」認為候選人躺着也能勝選。



然而這裏可能犯了「套板印象」的謬誤。首先西裔選民本身並非鐵板一塊，當中不少人其實已是第三、四代移民，投票傾向跟一般白人分別不大。西裔選民天主教徒的比例甚高，在墮胎權利、同性婚姻以至槍械管制等社會議題，取態傾向保守，「進步」的民主黨明顯不是他們那杯茶。至於非法移民問題，西裔選民其實跟藍領白人一樣，擔心外來者搶飯碗，「民族認同」反而其次，他們中不少其實是邊境「萬里長城」的支持者。



這也是為甚麼特朗普一方面對委內瑞拉強力施壓，另一方面卻對委國難民「敬謝不敏」。將馬杜羅的社會主義政權描繪成人間地獄，是對民主黨「左傾」政策的反擊；拒絕難民入境，則顯示自己維護國家安全，保障基層生計不受影響，態度堅定，「反獨裁」與「反移民」兩不誤，這就是特朗普的如意算盤。