神州觀察：疫苗禍害遍神州　監管失職猶自吹

內地黑心疫苗、藥品問題層出不窮，受害者不計其數，近日再見內地民眾到香港排隊打疫苗，足見對國產疫苗失去信心。然而有疾控官員卻語出驚人，不但對國產疫苗大讚特讚，更欲將責任推卸他人，可是，巧言令色亦掩不住其無能及醜陋。



中國疾控中心主任高福日前在衞健委記者會上表示，近年頻發的疫苗事件只是純粹的違法犯罪問題，譬如疫苗被掉包，就同買其他貨品一樣，只能怪別人動了手腳，跟疫苗本身沒有關係，坦言中國的疫苗是世界上最好的疫苗之一，民眾應肯定當局的工作成績，不要因為出了點問題就不再相信政府。



此言一出，隨即遭到輿論狂轟，直指此舉如同「高級黑」；更有網民笑言該官員智商有問題，想必也是國產疫苗的受害者，否則怎會連這種自己都不相信的鬼話，卻可以如此淡然地說出口。看來一些官員真的是尸位素餐已久，在民生健康安全問題上說假話、糊弄人早就習以為常。



不可不知，當局多年來對於國產疫苗一直信心滿滿，宣稱不論從疫苗的研發、生產還是到上市、接種的每個環節，皆已建立起全生命周期的監管體系，管理水平與國際接軌。有專家更告誡民眾不必再迷信進口疫苗，儘管大膽使用國產疫苗，結果卻是吉林長春、武漢生物等疫苗生產企業醜聞不絕，一些醫院、衞生防疫機構胡亂給人注射過期針劑，乃至愛滋針劑。連連禍事令百姓聞疫苗生畏，這個時候卻有官員罔顧事實，大言不慚地鼓吹國產疫苗最好，真不知哪來的底氣。



更離譜的是，當局如今連監管責任也不願承擔，而且公開為自己的過失辯解，欲徹底撕掉遮羞布。以往疫苗出了問題，多多少少還會走下過場，假裝認個錯，再象徵式地問責一番，事情也就算糊弄過去了。如今倒好，乾脆連糊弄的環節也省了，所有問題都推給藥企、醫院或前線防疫人員，那還大費周章設立疾控中心、藥監局、衞健委等監管機構做甚麼？還不如將相關經費省下來，補償給那些遭疫苗傷害的民眾。



不難想像，既然疾控部門敢這麼做，其他機構難保不會有樣學樣，因為這樣做對他們有百利而無一害。事實上，內地各行各業的監管亂象早已氾濫成災，造成的社會危害有目共睹，若是所有監管部門都不再承擔責任，所有官員都不幹正事，全國的安全生產豈不亂了套，老百姓哪裏還會有一天好日子過？



網上曾流傳說，中國現階段的主要矛盾是民眾日益增長的智商與官員不斷下降的道德之間的矛盾。其實這個段子已流傳了不少年，至今仍未「更新」，折射官方監管水平未有寸進，民怨從未紓緩。