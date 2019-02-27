功夫茶：房屋問題成死結　整色整水官至叻

香港房屋問題老生常談，基層市民但求有瓦遮頭，理得佢上床下廁又好，凶宅偏遠又好，甚至豬欄牛棚改裝都好，一律有殺錯冇放過，偏偏房協推出嘅未補地價資助出售房屋出租計劃乏人問津，至今未有一宗成交，到底有乜嘢景轟？



房協尋日透露，計劃自舊年九月及十月接受業主同租客申請以來，分別收到十二宗及五十三宗畸士，相對於一萬四千合資格業主以及近三十萬公屋輪候大軍嚟講，反應出奇冷淡，同居屋申請郁吓超額幾十倍相比，更加無法相提並論。最尷尬嘅係，房協發出四張合資格出租證明書以及廿三張合資格租住證明書，但至今連一次成功配對都未做得成，換句話講即係零成效、得個吉。



話時話，出租計劃冇乜人吼，一啲都唔出奇。最簡單一樣嘢，香港人屋企出名逼仄，自己都唔夠住，仲講話租間房畀人？更何況開講都有話，相見好同住難，家爺仔乸朝見口晚見面都時不時頂頸，三唔識七玩同居，火星撞地球，分分鐘打大交收場！肯落疊嘅業主同租客已經寥寥可數，租金如何釐定，更加係一個頭痛問題，租金太低業主嫌冇肉食，定得太高，啲人不如租番劏房冇咁嬲，起碼有齊廚廁浴設備，點都叫做自成一角吖嘛。



最好笑嘅係，對於計劃反應冷淡，房協唔係承認失敗，而係有意「優化」方案，包括容許業主將整個單位租出，以及將計劃擴展至房委會未補地價嘅資助單位。問題又去番最基本嘞，業主可以將成個單位租出，前提係自己有個竇口，總冇可能租咗個單位畀人，而自己走去瞓街㗎嘛！好嘞，退一步講，業主自己有多餘單位，咁即係經濟條件有番咁上下，容許呢啲未補地價嘅單位放租，即係變相公帑進行「雙重資助」，睇怕到時淨係拗頸都拗到天光。一句講晒，官老爺堅離地，頭腦唔化，點樣「優化」都嘥氣。



港產官僚就係咁嘅嘞，最叻就係花拳繡腿小打小鬧，無論係分租單位計劃，過渡性房屋定係同社企合作嘅組合屋，統統都係姿勢大過實際。鬼咩，港府拓土建屋無能，搞乜鬼「明日大嶼」願景，冇二、三十年都好難成事，叫人望海興嘆，連「話梅止渴」都不如；係威係勢搞個土地供應專責小組，到頭來又係一場假諮詢。講到底，公營房屋供應一日唔增加，官老爺搞幾多花臣都冇用。



講多無謂，行動最實際，官老爺咁鍾意「共享」資源，咁就唔該身先士卒，帶頭做好榜樣，將禮賓府同高官官邸分租出去，功夫茶敢寫包單，成功配對率肯定超過一百巴仙！