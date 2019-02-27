產評：澳門經濟食老本　產業單一危危乎

澳門回歸邁向廿周年，表面上歌舞昇平，政府年年派錢。可風光背後的現實，乃貧富懸殊問題日益嚴重，經濟結構單一化，長期依賴博彩業和內地旅客消費「餵哺」，社會基礎建設發展落後，競爭力每況愈下，加上亞洲區內大力發展賭業，可謂內憂外患。而所謂的「獨特優勢」逐漸消失，經濟表現乏善足陳，長此下去，只怕難逃坐吃山空的一天！



今年一月，澳門的入境旅客人數按月下跌4.1%。顯見即使港珠澳大橋開通，對澳門旅遊業的刺激作用未如想像。原因之一，乃中美貿易摩擦下，內地經濟增長放緩，外遊消費下降。高度依賴內地旅客的澳門旅遊業，自然受到衝擊。加上大橋開通，區內交通更便捷，過夜內地旅客不升反跌，經濟發展到了瓶頸，問題將接踵而來。



值得警惕的是，剛結束澳門實地研調的國際貨幣基金組織（IMF）預警，指澳門一八年經濟增長將大幅倒退至5.6%（一七年為增長9.7%），而一九年將進一步收縮至5.3%。顯然，澳門經濟續走下坡，但觀乎政府官僚作風，既不思進取，更是無所作為，前景堪憂！



近來，為響應由國家主導的珠三角地區合作發展，澳門還在自吹自擂，說要當上世界旅遊休閒中心。問題是自回歸以來，澳門政府管治差劣，社會基建發展嚴重滯後，一七年的一場風災，見盡政府無能。單靠博彩稅收入充撐榮景，年年向市民派錢如付「掩口費」，卻縱容無視千瘡百孔的管治問題。當珠三角各鄰近城市發展持續優化，而配套落後和缺乏土地發展的澳門，遲早給比下去。故即使地區經濟加強聯繫，也未必就能谷起澳門的旅遊產業多元發展，說不定反敲響澳門經濟的喪鐘！



事實上，內地門戶持續加大力度對外開放，外資要投資中國休閒娛樂產業的地點選擇將愈來愈多。早前內地發布海南省建設國際旅遊消費中心實施方案，正提到要鼓勵賽馬運動，探索彩票業等發展。而眼前中美貿易戰困擾，澳門三家美資賭場經營者在牌照未明，以及澳門市場吸引力下降之際，恐會削減投資。再加上近幾年區內如日本、新加坡及南韓等地均積極發展旅遊及博彩業，來自國內外的競爭皆日趨激烈。



「盛衰之理，雖曰天命，豈非人事哉。」澳門政府在經濟發展方面長期不思進取，靠食老本！如今優勢日落西山，與鄰近內地城市以至亞洲地區城市的高速發展形成強烈對比，當前澳門經濟已危危乎，被邊緣化恐是無可避免！