正論：掃毒要掃大毒梟　除惡須除保護傘

警方在上水破獲三年來最大宗可卡因毒品案，繳獲可卡因逾三百五十公斤，案值高達三億八千萬元。事實證明，香港毒品問題非但沒有緩解，反而不斷惡化；販毒集團不僅沒有因為掃黑除惡行動而收手，反而更加猖狂。掃毒除惡永遠在路上，當局若不能打掉幕後的大毒梟以及官方保護傘，香港要脫掉「毒港」的帽子根本不可能。



今次警方出擊可謂大有斬獲，繳獲大量毒品之餘，還繳獲大量製毒工具，行動中共有三人被捕，其中一人具黑幫背景，警方相信已成功瓦解一個已運作半年、活躍於本地的販毒集團。然而，殺頭的生意有人做，製毒販毒帶來的高利潤，令不法分子趨之若鶩，前赴後繼，而究其根源，遭打擊的多是前線毒販、小嘍囉，隱藏於幕後的大毒梟可能永遠都捉不到，何況這些毒梟早已用金錢等利益收買保護傘，因此總能安然無恙，即使東窗事發，也會有人通風報信助其潛逃逍遙法外。



有毒就有黑，有黑就有保護傘，保護傘不倒，黑幫及毒品問題就沒完沒了。過去，警方破獲的毒品案不多，案值也低，表面上香港毒品問題有所緩解，實際上恰恰相反，只是因為保護傘在發揮作用，販毒集團明瞭警方部署，往往能聞風先遁，致使執法部門每每師出無功。近年警方更換管理層之後，情況有所改善，破獲的毒品大案明顯較過去增加。另一方面，中央去年初展開掃黑除惡專項行動，首次將港澳納入其中，全國一盤棋，這也令本港執法部門的壓力陡增。公安部部長趙克志曾親自南下深圳舉辦誓師大會，公安部官員更明言不希望香港成為「毒販避風港」，均反映中央對香港的毒品問題其實非常了解，之所以一直按兵不動，無非囿於一國兩制的掣肘而已。



在毒品問題上，從來沒有所謂河水、井水之分，香港販毒集團早已跨界及國際化運作，與內地密不可分，亦與東南亞密切相關，不少毒品由緬甸、泰國等地運入內地，再輾轉運到香港銷售，或從香港分銷至台灣、日本及南韓等地，美國政府多年前指控香港是毒品製販中樞，並非無的放矢。不得不提的是，目前潛逃在外的和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻就一直在東南亞等地流竄，而內地及香港破獲的毒品大案亦多與上海仔集團有關。但由於上海仔集團已引起國際刑警的注意，加上中國官員多次到訪東南亞國家施壓，最近泰國等地加強掃毒行動，顯示上海仔在當地的政警保護傘已被破除，末日快到。



打蛇七寸，擒賊擒王。從最近內地、香港及東南亞破獲毒案急增觀之，不排除有人深感大勢不妙而狗急跳牆，上演最後的瘋狂。可以說，大毒梟目前唯一的依賴，就是香港的保護傘仍然原封未動，正如有學者指出，即使這些保護傘已經退休，廉政公署不應該坐視。劍不磨不利，廉政公署這時候不出動其反腐利劍，更待何時。