世界視線：共和黨籠裏作反　緊急令平添變數

美國總統特朗普宣布國家進入緊急狀態，以繞過國會獲得所需的邊境圍牆建造費用，十六個州的司法挑戰固然令特氏頭痛，國會內部「禍起蕭牆」也令他難以安枕。



國會眾議院及參議院將相繼表決議案反對緊急令，其中眾議院為民主黨所操控，過關問題不大，至於參議院，只要有四名共和黨議員「倒戈」，相關議案即可在兩院通過。目前起碼有三名共和黨人表態支持，來自北卡羅萊納州的蒂利什明言，作為參議員，他不能容忍行政部門凌駕立法部門；而作為一名保守派人士，他今天如讓特朗普得逞，日後的民主黨總統亦會照此辦理，推行損害民眾經濟及個人自由的激進政策。除了蒂利什，緬因州的柯林斯以及阿拉斯加州的穆爾科斯基亦已表明將支持議案。



至於其他共和黨參議員，對特氏的緊急令持反對意見者大有人在，除了不甘心充當特氏的「橡皮圖章」，包括魯比奧等人則擔心部分軍方項目的經費被挪去建圍牆，影響國家安全。然而，心中不滿是一回事，成為阻礙總統緊急令的「關鍵一票」，卻是另一回事。即使是反對力度最猛烈、曾狠批緊急令「無必要、不智且有違憲之嫌」的田納西州參議員亞歷山大，亦顧左右而言他，推說要深入了解議案內容後再作定奪。



這其實不難理解，除非兩年後沒有連任壓力，否則跟特朗普撕破臉，殊為不智。特氏民意支持度走低，縱使對一眾議員起不了「母雞帶小雞」作用，但「搞破壞」的能量卻不能小覷。這從去年中期選舉的提名過程中，那些拒絕向特氏表忠的共和黨政客，連出線的機會也沒有，即可見一斑。



當然，即使決議案真的在參眾兩院過關，特朗普也已表明會運用行政權力予以否決，兩院要推翻總統的否決，須得到三分之二多數通過，基本上是不可能的任務。但不管怎麼說，國會對特氏的胡攪蠻纏愈來愈不滿，卻是不爭的事實。共和、民主兩黨最近多番攜手合作，推動議案阻止白宮退出北約、支持也門戰爭以至從南韓撤軍，足以說明問題。