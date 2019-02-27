粵港澳大灣區的思路是國際化，本地的發展依賴着國際化的思路、視野來推動。



例如，科技創新方向是成為國際科技創新中心，瞄準世界科技和產業發展的前沿。即使是制度創新，目的是更好地融入世界體系，建成世界新興產業，建設世界級城市群。大灣區是世界的，也當然，其中的廣州、深圳、香港與澳門，都同屬中國與世界，用國際化的世界思路、視野來改造、提升現有的中國因素。



香港一些人把粵港澳大灣區發展視作香港「被規劃」，以為這樣會與內地同化，都是不看文件、胡思亂想的胡言。香港的問題是：能否與珠三角一起走這個國際化的道路？抑或是落後落伍，故步自封？



國際化並不是一條容易走的道路，國際化是開放地面對全球的競爭。一方面要理解、學習人家的長處，從而知道自己的短處；另一方面，知而不行是沒有用的，行比知更難，需要從後趕上，既要找出適合本身資源條件的適當方法，也要付出更大的努力，克服與別人的差距，而且別人在領先之後並不會鬆懈，還會繼續爭勝，對追趕者的壓力更大。



香港在上世紀五十年代由轉口貿易轉型為出口工業，便曾經歷過這樣的艱苦歷程。珠三角在過去四十年的改革開放與工業化，也同樣地歷盡艱辛才有今天的發展。國際化是更上一台階的發展，而在現時大灣區的水平，再不是簡單抄襲便可以用低成本競爭，而是需要知識、科技與創新，也是與強國作頑強的競爭。



在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布之前，珠三角各市都有它們的發展規劃，強調國際化與國際競爭，《綱要》的出台不過是帶上香港、澳門，協力發展。或許港澳可以給珠三角的國際化有所助力，例如香港的國際金融、航運、貿易中心會有貢獻，但如果在航運、貿易步伐遲緩，開始在國際競爭中落後，國際金融中心的國際化便有限；至於澳門，與葡語國家的合作發展也不如人意。港澳在國際化方面還是在舊的道路蹣跚不前，也見不到有怎樣新的思維、視野與動作，與珠三角積極國際化相形見絀。



或許香港還是懷抱着英國、美國，也只作公關門面工夫，既不理解中國的復興帶來與美英的矛盾，香港難免被殃及池魚，不能不早為之計來應對；也看不到科研與產業發展不再局限於英美，例如歐洲、俄羅斯、以色列乃至烏克蘭、伊朗等，發展迅速，香港有許多可取之經，也較易合作。粵港澳大灣區發展規劃，實際上也是國際化的競爭，香港能否不落後於廣州、深圳呢？